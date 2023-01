Aurora Ramazzotti massacrata sui social: “Sembra che sei incinta solo tu” e lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti al centro delle critiche per la sua condizione. La 26enne risponde a tono e gela tutti quanti.

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa e tra poche settimane diventerà mamma di un maschietto. La figlia della nota conduttrice televisiva, ha voluto condividere con i suoi follower alcuni momenti di questa gravidanza, soprattutto quelli negativi e per questo motivo è finita sotto accusa. Anche in queste ore, infatti, continuano a piovere critiche su Aurora, la quale ha deciso di sfogarsi e di rispondere a tono a quelli che l’accusano.

Aurora Ramazzotti sempre più criticata sui social

Aurora Ramazzotti nelle scorse ore è stata protagonista di un attacco avvenuto sui social ed esattamente su Instagram. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker è molto seguita sui social e proprio in questi ultimi mesi lo è stata particolarmente, per via della gravidanza, anche se rispetto a qualche tempo fa è stata meno presente.

“Sembra che sei incinta solo tu”, la critica dell’hater

E’ stato nelle scorse ore che sono arrivate delle critiche molto dure nei confronti della 26enne. “Sembra che sei incinta solo tu“, le avrebbe scritto un hater che ha commentato le sue ultime Instagram stories. Ovviamente, così come accaduto in passato, Aurora ha deciso di rispondere a tono a queste accuse.

Lo sfogo della figlia di Michelle e Eros contro gli haters

“Mi fari morire perchè uno pensa che almeno durante la gravidanza la gente sia disincentivata a tritarti i maroni e invece no. Neanche li sei libera di esprimerti, trovano sempre il modo. Adesso la frase più gettonata è “Che palle sembra che sei incinta solo tu”, ma cosa vuol dire, non ha senso questa frase, ribeccatevi”. Questo lo sfogo della figlia della conduttrice e del noto cantante che ha dimostrato ancora una volta di avere un carattere particolarmente schietto e sincero. Insomma, sembra che l’influencer sia stanca di ricevere questo tipo di attacchi e critiche e che per questo ha preferito rispondere, nella speranza di non riceverne altri simili. Sarà riuscita nel suo intento Aurora?