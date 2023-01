Chanel Totti ormai famosissima sul web, la reazione di Ilary e Francesco

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi fanno a gara per lasciare like e commenti sotto il profilo della figlia Chanel, diventata ormai una diva del web.

Da un pò di tempo a questa parte, Chanel Totti ovvero la figlia di Francesco e Ilary Blasi sta diventando sempre più popolare sui social. Soprattutto su TikTok, la giovane è particolarmente seguita ed anche criticata. Sembra infatti che in questi ultimi mesi la giovane sia stata piuttosto criticata, per aver messo in atto degli atteggiamenti considerati poco adatti e consoni alla sua età.

Chanel Totti, una vera e propria star del web

Una cosa però è certa, ovvero che Chanel è diventata una vera e propria star del web. Eppure, durante la live su TikTok ha fatto sapere di non voler lavorare in tv. “Non voglio lavorare in tv, quelli famosi sono i miei genitori“, avrebbe detto la giovane, che però anche senza volerlo, ormai è abbastanza popolare. I suoi profili social aumentano giorno dopo giorno e nello specifico vanta oltre 240 mila follower su Instagram, 360 mila su Tik Tok dove condivide sprazzi di quotidianità.

Inconsapevolmente Chanel è sempre sotto i riflettori

E‘ anche piuttosto normale tutto ciò, visto che Chanel non è proprio una ragazzina come tutte le altre, ma è la figlia di uno dei giocatori più forti al mondo e di una conduttrice di grande successo. Sui social ci sono tante foto di lei insieme ai suoi genitori, che come sappiamo, da diversi mesi ormai si sono separati. Tra le varie foto condivise dalla stessa, ci sarebbero anche quelle della villa al Torrino, dove la stessa vive insieme al fratello Cristian, la sorellina Isabel e la mamma Ilary, mentre Totti è andato a vivere in un attico a Roma insieme alla nuova compagna.

I genitori fanno a gara a lasciare like e commenti

Insomma, anche se Chanel non vorrebbe, è sempre e comunque sotto i riflettori, soprattutto quando posta qualche foto o video insieme ai suoi genitori. Quest’ultimi non possono far altro che osservare e lasciare qualche like e commento. Qualcuno ha parlato anche di una specie di gara tra mamma e papà a chi lasci più like e commenti sotto le foto della figlia.