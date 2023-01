Mattino 5, Federica Panicucci diretta con l’ospite “Questo non lo devi fare”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci in imbarazzo dopo le parole dell’ospite Francesco Salvi. Ma cosa è accaduto durante l’intervista?

Nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci, sembra che ad un certo la conduttrice sia rimasta spiazzata dalle parole del suo ospite. Federica ha voluto dedicare la seconda parte della puntata a Gina Lollobrigida, la grande attrice venuta a mancare nei giorni scorsi. La conduttrice ha affrontato anche tutte le varie dinamiche e polemiche che ne sono venute fuori dopo la dipartita dell’attrice. Poi, è passata a intervistare il noto cantante e comico Francesco Salvi. E’ stato proprio durante questa intervista che Federica ha avuto un imprevisto. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci ospita Francesco Salvi

Durante l’ultima puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha voluto dedicare spazio alla morte di Gina Lollobrigida. Poi la conduttrice ha voluto intervistare il comico e cantante Francesco Salvi, anche se dopo qualche minuto, ci sarebbe stato un imprevisto. L’ospite, infatti, avrebbe tentato di mettersi in piedi sulla sedia e questo suo atteggiamento avrebbe preoccupato e non poco la Panicucci.“No, no…Francesco…No, ti prego…Non lo fare…Ti prego…Non lo fare…Perchè ti vedo…Ecco…Non vorrei…Siamo in diretta eh…”. Queste le parole della conduttrice che è apparsa piuttosto in imbarazzo, anche se poi non è riuscita a non ridere.

L’ospite contro la conduttrice “No ti prego, non lo fare”

In un secondo momento, la conduttrice si sarebbe rivolta al suo ospite sostenendo di essere certa del fatto che Salvi fosse arrivato in studio per minare la sua tranquillità e quella di tutti gli altri in generale.“Buongiorno Francesco Salvi…Sei venuto qui, come dire, a minare in qualche modo la tranquillità del nostro studio…”. Sembra che anche in questo caso ci siano state tante risate in studio. Ad ogni modo, Federica ha fatto sapere di essere molto felice di avere Francesco Salvi in studio e di averlo rivisto dopo tanto tempo.

I complimenti del cantante mettono in imbarazzo la conduttrice

“Ti rivedo dopo tanti anni per un’occasione importante e bella…” , ha aggiunto la conduttrice ricordando uno dei suoi brani di grande successo, ovvero quella intitolata “C’è da spostare una macchina”. L’ospite però, non avrebbe perso occasione per fare i suoi più sinceri complimenti a Federica.“Intanto devo dire che sei sempre più bella…Non solo in Tv…Anche dal vivo eh…Sei impressionante…Devo guardare altrove perchè mi imbarazzo…”, avrebbe detto il cantante mettendo in imbarazzo la conduttrice.