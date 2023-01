L’Eredità, Flavio Insinna in diretta lancia una stoccata: “Serve per votare”

0 SHARES Condividi Tweet

A L’Eredità, il conduttore Flavio Insinna si lascia andare ad una stoccata proprio al gioco finale. Ma cosa ha riferito?

Nel corso dell’ultima puntata de L’Eredità, andata in onda ieri mercoledì 19 gennaio 2023, il conduttore Flavio Insinna si è lasciato andare ad una stoccata che di certo non è passata inosservata. Il quiz show, come sappiamo, è seguito da milioni di telespettatori che rimangono incollati alla tv per tutta la durata della trasmissione.

L’Eredità, il campione in carica sbaglia la parola alla ghigliottina

Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri, il campione in carica Joselito si è riconfermato campione fino alla ghigliottina, dove però non ha vinto. Pare che la parola misteriosa fosse “matita”, mentre tra gli indizi pare ci fosse anche la parola “Madre Teresa”. E‘ stata molto particolare la spiegazione offerta da Flavio Insinna, nel momento in cui ha ricordato come Madre Teresa di Calcutta fosse solita dire “Io non sono altro che una matita nelle mani di Dio”.

La stoccata del conduttore che non passa inosservata

Subito dopo, il conduttore avrebbe poi spiegato come questa frase venisse ripetuta anche in modi differenti. “Diceva: sono una matita nelle mani del Signore, matita che è Dio ad usare per scrivere”. Ad ogni modo, il campione in carica, ha sbagliato la parola, dando come soluzione “voto”. A quel punto, è arrivata la stoccata del conduttore che ha detto “La risposta corretta delle ghigliottina di questa sera non era voto, ma matita. La matita comunque, serve quando si va a votare. Domani sera ci riproverai”. Molti telespettatori hanno inteso queste parole di Insinna come una stoccata, ma nei confronti di chi? Cosa avrà voluto dire?

Il grande successo de L’Eredità

L’Eredità è uno dei programmi più amati di sempre e lo testimoniano gli ascolti che sono sempre sopra le medie. Le puntate vengono viste da milioni di telespettatori e quasi seLmpre il programma di Rai 1 vince contro la concorrenza. Sicuramente a vincere è il format, ma anche il conduttore Flavio Insinna, che riesce a conquistare sempre più l’amore e l’attenzione dei telespettatori.