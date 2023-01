Pierluigi Diaco massacrato: “Per quello che ha fatto è’ stato capace di ammazzare Bella Ma’ ”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Mà è stato oggetto di critiche da parte di un noto giornalista che non ha avuto per lui belle parole

Pierluigi Diaco, è tornato su Rai 2 con il programma Bella Mà che piace ed è seguito da un folto pubblico. Ma non tutti la pensano così e c’è anche chi ha avuto per Diaco parole non proprio edificanti. Vediamo di chi si tratta e cosa ha detto.

Pierluigi Diaco e Rai 2 hanno ammazzato Bella Mà

Il giornalista Giuseppe Candela ha parlato del programma Bella mà condotto da Pierluigi Diaco che ha preso il posto di Detto fatto condotto da Bianca Guaccero.

L’idea iniziale del talk era quella di un programma che si basasse sullo scontro generazionale e così è stato nelle prime puntate che hanno racconto numeri, in termini di ascolto davvero buoni: lunedì 12 settembre, ha registrato il 4,36% di share con 353.000 spettatori. Però poi nelle puntate che sono seguite., gli ascolti sono andati via via scemando fino a precipitare al 2,62%. Allora la Rai e Pierluigi Diaco hanno deciso di dare una svolta al programma ed effettivamente gli ascolti sono tornati ad aumentare. Candela ha detto di questo stravolgimento: ‘Diaco e Rai2 hanno ammazzato il pompatissimo progetto.’

Infatti, l’idea inziale del format prevedeva la presenza di

20 concorrenti e 30 opinionisti: da una parte la Generazione Z composta da giovani tra i 18 e i 25 anni; dall’altra i Boomer composta da adulti della fascia di età compresa tra i 55 ai 90 anni. C’era un quiz che vedeva uno dei componenti di entrambe le squadre sfidarsi con un vincitore per ogni puntata.

Ma gli ascolti non hanno premiato questa idea e il programma è stato rivoluzionato.

Ora, in ogni puntata vanno due ospiti e il pubblico si limita solo a far loro delle domande.

Il giornalista Giuseppe Candela sui social si è espresso così:

“Diaco e Rai2 hanno ammazzato il pompatissimo progetto Bella Ma’, hanno stravolto il programma rifacendo al pomeriggio ‘Ti sento’ per prendere gli over 60.”

E poi ha aggiunto che il programma ha: “Stessi accolti del Detto Fatto di Bianca Guaccero”

E per questo il giornalista ha concluso così: “Tutto sto casino per fare gli stessi ascolti della Guaccero?”