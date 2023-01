La Vita in diretta, interviene al telefono Mara Venier e scoppia la lite con Marisela Federici, la Venier furiosa mette giù il telefono, Matano gelato

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ha litigato furiosamente con Marisela Federici e Matano è rimasto senza parole

Ieri è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta, il seguitissimo programma pomeridiano condotto dal giornalista calabrese, Alberto Matano. Ma la puntata non è stata serena come sempre lo è, infatti, è scoppiata una lite furibonda tra Mara Venier che è intervenuta telefonicamente e un’ospite in studio, Marisela Federici. Vediamo cosa è accaduto.

Mara Venier telefona in studio da Alberto Matano e scoppia la lite con Marisela Federici

Ieri, 19 gennaio, una parte de La Vita in diretta è stata dedicata alla scomparsa dell’attrice 95enne Gina Lollobrigida dopo i funerali che si erano svolti nella mattina.

In studio da Alberto Matano per parlare della bravissima attrice c’erano, Pino Strabioli, Giovanna Ralli e Marisela Federici.

E’ stata proprio la Federici che ha messo in discussione il rapporto che c’era tra la Lollobrigida e Andrea Piazzolla, il suo assistente usando queste parole: “La verità di questa tragicomedia la sanno solo i protagonisti”.

A quel punto è intervenuta al telefono Mara Venier che non ha apprezzato tale insinuazione e ha detto con toni molto duri: “Le cose che dici fanno ridere solo te. Vedo che stai ridendo! Noi Gina l’abbiamo vissuta per tanti anni e abbiamo vissuto anche il suo dolore”.

E poi fuori di sé ha continuato: “Nell’ultima intervista che Gina ha rilasciato a Domenica In, mi ha detto di voler solo morire in pace”. A quel punto Marisela l’ha interrotta e ha detto: “Si ma non piangere”, perché la voce della Venier tremava. La Venier le ha risposto: “No, non piango, ma il tuo cinismo mi fa orrore!”.

E la Federici ha controbattuto: “Ti ringrazio per questo onore, ma purtroppo ognuno ha il suo modo di vedere la verità” e la Venier: “Si ma la verità non è la tua! Che ne sai tu del dolore e della sofferenza di Gina e di come Andrea Piazzolla le è stato vicino, eh? Che ne sai tu?”.

Mara Venier al culmine della lite mette giù il telefono

Ma Marisela, senza farsi intimorire dal tono di voce della Venier ha continuato lo stesso: “Stare vicino ad una persona è diverso dall’averla ospite in tv! Cara Mara, io ero vicino a voi nei pranzi in cui lei ti ha raccontava cose della sua intimità!”. A quel punto la Venier fuoriosa le ha risposto: “Ma cosa stai dicendo? Tu non ci sei mai stata!” e non volendo più continuare la discussione, ha messo giù il telefono.

Alberto Matano, che fino a quel momento era rimasto in silenzio come tutti gli altri ospiti, è intervenuto dicendosi molto dispiaciuto per ciò che era avvenuto.