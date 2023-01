Fedez, Marcell Jacobs una furia contro di lui: “Come mi ha trattato”

0 SHARES Condividi Tweet

Marcell Jacobs nel corso di una recente intervista si è scagliato contro Fedez e la sua società di rappresentanza rivelando i motivi per i quali ha scelto di abbandonarla.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto rivelato dal velocista ed ex lunghista italiano Marcell Jacobs su Fedez ovvero uno degli artisti italiani più amati ed apprezzati. Se un tempo i rapporti tra i due erano ottimi ecco che con il passare del tempo tutto sembra essere cambiato ed infatti tra i due non sembrerebbe correre più buon sangue. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Marcell Jacobs contro Fedez

Marcell Jacobs e Fedez un tempo erano molto amici e avevano anche un buon rapporto lavorativo. Con il tempo però il loro rapporto si è modificato, anzi è completamente cambiato. Infatti proprio di recente il noto campione olimpico ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha utilizzato parole poco carine nei confronti del noto artista e marito di Chiara Ferragni. Nello specifico Jacobs ha rivelato di essersi affidato in passato alla società di rappresentanza di Fedez, società che ha poi scelto di abbandonare perché non si sentiva ben rappresentato.

Le parole del noto atleta

Marcell Jacobs nel corso dell’intervista sopracitata ha parlato di “batoste” affermando che queste nella vita servono molto. Jacobs ha poi proseguito affermando che quando tutto sembra facile non si gode di nulla mentre invece quando si cade ci si fa male. Ma prendendo delle “botte” si evita poi di continuare a commettere sempre lo stesso errore. “Non pensavo fosse difficile rappresentarmi” ha poi aggiunto.

Il commento contro Fedez

Sempre Marcell Jacobs intervistato da La Stampa è entrato nel dettaglio della questione parlando proprio di Fedez e di quando nel 2018 ha scelto di affidarsi alla sua società in quanto pensava potesse dargli una maggiore visibilità. Jacobs ha sottolineato che il suo pensiero era quello che l’agenzia in questione potesse essere pronta ad una suo grande risultato ma così non è stato. E ha tal proposito ha raccontato “Quando ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente”. Proprio il messaggio ricevuto così tanto in ritardo ha fatto arrabbiare Jacobs che ha scelto di cambiare agenzia e lasciare quella rappresentata da Fedez. Gli erano stati promessi soldi e numeri mai arrivati e per questo dopo aver realizzato che le cose non erano per come gli erano state raccontate ha scelto di cambiare. L’atleta ha poi concluso precisando “C’era poca trasparenza“. Intanto al momento Jacobs e Fedez si trovano in causa da circa 1 anno in quanto Fedez sembrerebbe non aver gradito il passaggio dell’atleta ad un’altra società. E nello specifico Fedez sembrerebbe considerare infondata e allo stesso tempo illegittima la decisione dell’atleta di recidere dall’accordo.