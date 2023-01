Bella Mà, Pierluigi Diaco gela Anna Falchi: “Ti voglio ricordare che mi hai messo nei casini”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco ospita a Bella Mà i conduttore de I fatti vostri, Anna Falchi e Salvo Sottile. Rivolgendosi alla conduttrice ha svelato un retroscena.

Nella giornata di ieri di Bella Mà, il programma condotto da Pierluigi Diaco sono stati ospiti i due conduttori de I Fatti vostri, ovvero Salvo Sottile e Anna Falchi. I due hanno concesso un’intervista davvero molto interessante, parlando anche in maniera piuttosto ironica ed anche in modo scherzoso. Il conduttore avrebbe riferito di aver avuto dei problemi proprio per colpa della conduttrice. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto nel dettaglio?

Pierluigi Diaco di Bella Mà ospita Salvo Sottile e Anna Falchi

Pierluigi Diaco nella giornata di ieri ha ospitato i due conduttori de I fatti vostri, Salvo Sottile e Anna Falchi a Bella Mà, il programma da lui condotto e che va in onda su Rai 2. Ebbene, il conduttore ad un certo punto avrebbe svelato per la prima volta che tipo di problemi ha avuto con la conduttrice. Sembra che in passato i due avessero progettato di fare un figlio e di chiamarlo Pietro, ma poi questo progetto non sarebbe andato a buon fine.

Diaco, le parole di Pierluigi su Anna Falchi

“Ti voglio ricordare che mi hai messo nei casini, mi hanno telefonato tutti i settimanali italiani dopo che ha detto che io e lei volevamo un figlio insieme”. Queste le parole di Pierluigi rivolgendosi alla sua ospite. Ad ogni modo, subito dopo ha preso la parola Salvo Sottile, chiedendo al conduttore quando abbia intenzione di andare ospite del loro programma, visto che fino ad oggi pare che abbia rifiutato qualsiasi tipo di invito. “Io sono quotidianamente in tv ed in radio, quando il programma familiarizzerà ed andrà meglio verrò ospite. È la mia risposta sincera“, ecco ancora le parole di Diaco che ha così spiegato il motivo per il quale non ha accettato l’invito al programma di Rai 2.

Ecco perchè Diaco non vuole andare a I fatti vostri

I colleghi però avrebbero risposto a tono dicendo “Allora devi venire perchè il programma va bene”. Diaco, chiacchierando ancora con i suoi ospiti ha confessato di avere qualcosa in comune con il giornalista, Salvo, come l’essere impulsivo. “L’essere impulsivo. Spesso ho fatto scelte determinate dall’essere passionale che è una risorsa, una fonte di energia ma allo stesso tempo così come entro esco dalle cose.”