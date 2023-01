Antonella Clerici lascia tutti a bocca aperta su Alfonso Signorini: “Cosa mi ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici, la confessione shock sul tradimento dell’ex Eddy Martens. Ecco le parole della conduttrice.

Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate di tutti i tempi e sempre al timone di trasmissioni televisive molto seguite e popolari, in alcune occasioni ha parlato anche della sua vita privata. Proprio in questi giorni, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, ha fatto una rivelazione davvero scioccante, sul suo ex e sul motivo per cui alla fine la loro relazione è finita. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la conduttrice?

Antonella Clerici parla del suo passato sentimentale

Antonella Clerici, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e di The voice senior nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Oltre ad aver parlato della sua carriera, la conduttrice ha anche parlato della sua vita privata, del suo compagno Vittorio Garrone e poi ha fatto una rivelazione sul passato. Ebbene, la conduttrice ha parlato del suo matrimonio, facendo anche una rivelazione piuttosto scioccante, ammettendo di essere stata tradita.

La confessione inaspettata della conduttrice sui tradimenti dell’ex compagno

“Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice che ha aggiunto anche che questo fa parte delle regole del gioco. Il giornalista avrebbe chiesto, se abbia intenzione di convolare a nozze con Vittorio Garrone, il suo compagno da ormai diversi anni, ma la conduttrice avrebbe allontanato questa possibilità.

In futuro nozze con Vittorio Garrone?

“Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo“. In passato infatti, la conduttrice si è sposata per ben due volte e tutte e due volte le storie non sono andate a buon fine. La prima con il giocatore di basket Giuseppe Motta e la seconda con il produttore discografico Sergio Cossa. Poi la relazione con Eddy Martens, padre della figlia Maelle finita per vari tradimenti dell’uomo e poi la storia con Vittorio Garrone.