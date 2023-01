Pomeriggio 5, Barbara D’Urso gela la Pivetti “Non c’è niente da ridere”

0 SHARES Condividi Tweet

A Pomeriggio 5 nella giornata di ieri è accaduto praticamente di tutto. Barbara D’Urso contro la sua ospite.

A Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso in questi giorni sta affrontando alcuni tempi molto caldi, a cominciare dalla morte di Gina Lollobrigida a finire all’arresto di Matteo Messina Denaro. Tuttavia, Barbara ha dato parecchio spazio a ciò che è accaduto in seguito alla morte di Gina Lollobrigida, ed ha anche posto l’attenzione sulla Pivetti per alcune dichiarazioni che erano state fatte un pò di tempo fa da Patrizia Groppelli.

Pomeriggio 5, la conduttrice parla di Pivetti Gate

Barbara ha parlato di “Pivetti Gate” ed ha iniziato la puntata di ieri dicendo “Facciamo un piccolo riassunto”. Ad ogni modo, il titolo dato dalla conduttrice non è piaciuto all’ospite che ha voluto controbattere dicendo “‘Pivetti Gate un cav**o…Gate onestamente mi pare un po’ troppo…”. Barbara, così, dopo l’intervento del suo ospite ha preso la parola dicendo alla sua ospite, Irene Pivetti, di aver proprio utilizzato la parola giusta, perchè ci sono diverse vicende giudiziarie in corso che la vedono protagonista. “‘Pivetti Gate lo dico sorridendo, ma sai bene che ci sono stati fior fior di denunce, cause, ecc…La storia delle mascherine…Insomma non credo ci sia niente da ridere…”. Queste le parole della conduttrice, che non si è tirata indietro ma ha continuato ad utilizzare quel termine, spiegando anche di avere tutte le ragioni per farlo.

Caso Pivetti Gate, l’ex Presidente della Camera contro Patrizia

A quel punto, la D’Urso, parlando con la sua ospite le avrebbe chiesto se fosse vero che guadagna 1000 euro al mese così come ha detto, visto che proprio Patrizia Groppelli, qualche settimana fa, nel corso di una puntata ha smentito questa cosa. A quel punto, l’ex Presidente della Camera avrebbe ribadito che la sua busta paga è di mille euro”. L’opinionista sarebbe sobbalzata dalla sedia, dicendo ad Irene di parlare anche degli altri introiti che non figurano in busta paga. “Busta paga…E il resto? Però lei non può dire al pubblico che guadagna solo mille euro al mese perchè sicuramente ha delle altre entrate…Già il fatto che sia qui…Ci sarà un’entrata eh…Io gratis non vengo…”. E’ intervenuta così Barbara spiegando di avere delle notizie sull’ex Presidente della Camera, ovvero che risulterebbe collegata ad una società francese e Irene avrebbe ammesso di esserne la Segretaria Generale.

La Pivetti si infuria e se la prende con la Groppelli

“Io non ho però a che fare con le attività economiche…Comunque non devo giustificarmi…Ho una qualifica di carattere culturale diplomatico…”. La Pivetti si sarebbe un pò agitata attaccando la Groppelli e dicendo “Ma quale toy? Lo sarà lei…Faccio tenerezza? Mi fa lei tenerezza…Non mi piace questo linguaggio…”. Le parole della Pivetti sono state in qualche modo smentite da un video che è stato pubblicato dalla conduttrice, in cui l’opinionista dimostra che l’ex politica ha proprio un legame con questa società. “Nel sito della società si può vedere la sua foto…Altro che lavorare in una mensa a mille euro al mese…”. Dopo queste parole, in studio è scoppiato l’ennesimo caos.