La vita in diretta, botta e risposta tra Anna Pettinelli e Mariotto, lei: “Io mi rifiuto”

0 SHARES Condividi Tweet

La vita in diretta, battibecco acceso tra Mariotto e Pettinelli. Cosa è accaduto nel salotto di Alberto Matano?

A La vita in diretta è andata in scena nella giornata di ieri uno scontro piuttosto acceso tra Guillermo Maritto e Anna Pettinelli. Nel salotto di Alberto Matano, si è parlato del rapporto tra Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla, e Guillermo Mariotto avrebbe rilasciato delle dichiarazioni che non sono affatto piaciute ad Anna Pettinelli. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

La vita in diretta, Alberto Matano parla di Gina Lollobrigida e del rapporto con Andrea Piazzolla

Nel corso della puntata di ieri mercoledì 18 gennaio 2023 di La vita in diretta, si è tanto parlato di Gina Lollobrigida e del rapporto tra quest’ultima e Andrea Piazzolla. Nella seconda parte del programma hanno preso parte anche Valeria Marini e Valeria Fabrizi. Il padrone di casa avrebbe mandato in onda la telefonata di Piazzolla che ha fatto in diretta nel corso della puntata precedente, durante la quale sarebbe scoppiato in lacrime. Tutti i presenti in studio, compreso Mariotto e Pettinelli, hanno commentato la scelta di Gina di avere al suo fianco l’uomo, negli ultimi anni.

Scontro piuttosto acceso tra Anna Pettinelli e Guillermo Mariotto

A quel punto, il giudice di Ballando con le stelle avrebbe detto “Ha fatto bene Gina, perchè quando si diventa così anziani, l’unica merce di scambio che si ha, è l’idea che si possiede qualcosa da lasciare agli altri…”. Questa dichiarazione non è piaciuta per niente ad Anna Pettinelli che ha voluto replicare.“Se questo serve per avere qualcuno accanto quando si è molto anziani, se davvero ti vuole bene o se in realtà non te ne vuole non lo saprai mai perchè neanche i tuoi familiari sono una garanzia, secondo me ha fatto bene” . Queste ancora le parole dichiarate da Mariotto. Anna Pettinelli, non sarebbe rimasta in silenzio ma avrebbe ancora replicato in modo deciso dicendo “Insomma… è un po’ triste questa cosa che hai detto”.

Botta e risposta tra la conduttrice radiofonica e Guillermo Mariotto

Scambio piuttosto acceso di battute tra i due, visto che di fronte a queste parole Guillermo avrebbe replicato dicendo “L’alternativa è andarsene in una casa di cura o avere una badante“. Ancora Anna ha voluto avere l’ultima parole replicando dicendo “Se tu dici che l’unica merce di scambio che si ha è quella, io mi rifiuto di pensarci”. La Pettinelli avrebbe ancora aggiunto “Non si fa il bene di una persona solo perchè si pensa di avere, alla sua morte, un lascito”. Insomma, scambio piuttosto acceso di battute tra i due che ha coinvolto anche tutti gli altri ospiti presenti in studio.