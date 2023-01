Katia Ricciarelli commenta la sua esibizione durante la quale ha preso una stecca

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli compie gli anni e commenta la sua esibizione in cui ha steccato e diventata virale. Ecco cosa è accaduto.

Katia Ricciarelli, una delle cantanti liriche più amate di tutti i tempi è stata una delle protagoniste assolute dell’edizione del Grande fratello vip dello scorso anno. Ad ogni modo, la cantante in queste ore è stata una delle protagoniste di un video che è diventato parecchio virale. Si tratta di una sua esibizione che non è stata proprio impeccabile. Per questo, sono piovute critiche sulla cantante lirica.

Katia Ricciarelli per i suoi 77 anni rilascia un’importante intervista

Katia Ricciarelli, oggi 77enne, è di certo una delle cantanti liriche più apprezzate e più amate di tutti i tempi. Proprio nella giornata di ieri, l‘ex moglie di Pippo Baudo ha compiuto gli anni ed è stata per lei una occasione per ripercorrere la sua carriera, ricca di grandi successi. E’ stata protagonista di diversi spettacoli e opere dei più grandi teatri d’Italia e del mondo, ma Katia è stata un’attrice e concorrente del Grande fratello vip. Questo quanto ricordato da Il corriere della sera, dove si è anche parlato della vita privata della Ricciarelli a cominciare dal grande amore per Josè Carreras e Pippo Baudo.

La vita sentimentale della Ricciarelli, ecco le sue parole

“Devi sapere che i tenori sono corteggiatissimi, quindi le tentazioni abbondano fuori dai teatri”. Queste le parole dichiarate dalla soprano. Poi le parole sul matrimonio con Pippo Baudo.”Eravamo molto affiatati, ma dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare“. Queste ancora le parole del soprano parlando dell’ex marito. Pare che gli ammiratori avesse anche Alberto Sordi.”

Katia stecca e il video della sua esibizione diventa virale

Come abbiamo già anticipato, il soprano è stata ospite all’Ippodromo di Merano in occasione del Gran Premio Merano Alto Adige cantando uno dei brani più importanti della musica italiana, ovvero Caruso di Lucio Dalla. La sua esibizione non è stata proprio al top, ed il video è diventato virale. Ricciarelli avrebbe infatti preso una stecca e per questo tanto criticata. Nel corso dell’intervista, la Ricciarelli ha commentato così: “Ah sì? Qualunque cosa una persona faccia, sarà sempre criticato”.