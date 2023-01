Maurizio Costanzo durissimo contro Chiara Ferragni: “Ecco perchè ha devoluto il suo compenso di Sanremo in beneficenza”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni nell’occhio del ciclone dopo la decisione di devolvere il compenso del Festival in beneficenza. Maurizio Costanzo lancia la stoccata.

Si torna a parlare di Chiara Ferragni e della sua partecipazione al Festival di Sanremo. L’imprenditrice digitale e moglie del noto rapper Fedez, sarà la madrina della prossima edizione del Festival di Sanremo, fortemente voluta da Amadeus per la prima e l’ultima puntata.

Sanremo 2023, Chiara Ferragni ancora al centro delle polemiche per la sua decisione sul cachet

Il programma, che andrà in onda tra pochi giorni, è molto atteso ed intanto Chiara poco tempo fa ha fatto sapere di aver preso una decisione molto importante, ovvero devolvere il suo cachet ad un’associazione che si occupa di violenza sulle donne. Nello specifico, la moglie di Fedez ha deciso di aiutare la Rete D.I. Re ma anche altre associazioni che da anni aiutano le donne vittime di violenza. La sua decisione però, se da una parte non ha sorpreso, visto che Chiara ed il marito sono soliti fare beneficenza, dall’altra ha fatto sorgere qualche polemica.

Le critiche alla Ferragni

A scagliarsi contro di lei è stata Selvaggia Lucarelli. Oggi però, a dire la sua è stato anche Maurizio Costanzo, il quale ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Chiara ha voluto in diverse occasioni far capire quanto fosse importante per lei la battaglia contro la violenza sulle donne e proprio sul palco dell’Ariston parlerà anche di questo.“All’epoca all’inizio non me ne ero resa conto. Ti dici: vabbè è geloso, è possessivo. Invece devi dirti: ‘Non me lo merito’. Ora sono contenta che se ne parli, anzi, in primis voglio parlarne io”. Queste ancora le parole di Chiara.

Il punto di vista di Maurizio Costanzo

Costanzo ha svelato che cosa pensa al riguardo.“Indubbiamente è una battaglia giusta, giustissima. E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo…”. Nonostante si tratti di una casa più che buona, Maurizio Costanzo ha deciso di interviene e lanciare una stoccata alla moglie di Fedez. Molto probabilmente il giornalista non vede di buon occhio la presenza di Chiara sul palco dell’Ariston e pensa che l’unico modo per farsi apprezzare in questo contesto, possa essere parlare di un tema così tanto delicato.