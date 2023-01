Giovanni Ciacci al veleno contro Simona Ventura: “Lei di me non può parlare, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Ciacci torna a parlare della sua partecipazione al Grande fratello vip e svela un retroscena.

Torniamo a parlare di Giovanni Ciacci, l’ex concorrente del Grande fratello vip che proprio in occasione della sua partecipazione al programma di Canale 5 è stato travolto dalle critiche. Sicuramente per lui la partecipazione al programma doveva rappresentare una rinascita ed invece le cose sono andate proprio diversamente. Lo stylist è stato coinvolto nel caso Marco Bellavia e questo non ha fatto altro che far sprofondare Ciacci nel baratro. Adesso, a distanza di qualche settimana Giovanni è tornato a parlare di questa avventura e delle conseguenze.

Giovanni Ciacci torna a parlare della sua esperienza al Grande fratello vip

Giovanni Ciacci a distanza di un pò di tempo dalla sua eliminazione dal programma di Canale 5, ovvero il Grande fratello vip ha voluto commentare la sua avventura. Per lui la partecipazione al programma avrebbe dovuto rappresentare un momento di rinascita, anche per il fatto di aver confessato al pubblico il fatto di essere sieropositivo. Purtroppo però, Ciacci è finito nel calderone per via del caso Marco Bellavia e alla fine è stato costretto ad abbandonare il reality.

Il dopo reality, un trauma per Ciacci

In questi giorni, Ciacci ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo tv ammettendo di star vivendo un momento davvero difficile e complicato.“Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno”. Queste le parole di Ciacci il quale ha anche ammesso di non aver ricevuto tanta solidarietà e appoggio da parte di altri ex concorrenti della casa, ad eccezione di Alfonso Signorini, e poi Raimondo Todaro, Valeria Marini, Manila Nazzaro e Caterina Balivo.

Il retroscena sul Gf vip e la proposta “indecente” ricevuta

Poi, la stoccata a Simona Ventura che qualche settimana parlando di lui aveva detto “Ciacci si è fatto riconoscere”. Non è tardata ad arrivare la risposta dicendo “Con lei non ho mai lavorato, che cosa conoscerebbe di me?”. Poi, sul finire dell’intervista Ciacci avrebbe svelato un retroscena relativo al Grande fratello vip.“Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte. A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio!”.