Francesco Arca, dopo il suo monologo a Le Iene la ex Laura Chiatti interviene sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Arca è stato protagonista di un momento tanto emozionante a Le Iene. L’ex tronista ha fatto un monologo e sui social è arrivato il commento di Laura Chiatti.

Francesco Arca, uno degli ex tronisti più amati della scuola di Uomini e Donne, in questi giorni è stato protagonista id un monologo molto interessante ed anche molto intimo a Le Iene. L’attore, protagonista di Fosca Innocenti su Canale 5 vanta una carriera davvero ricca di grandi successi, avendo preso parte a diverse fiction di grande successo.

Francesco Arca, il monologo dell’ex tronista di Uomini e Donne a Le Iene

Ad ogni modo, Francesco ha raccontato la sua storia e lo ha fatto all’interno del programma di Italia 1 molto amato dai telespettatori italiani. Si è trattato di un monologo intimo e molto emozionante. La sua famiglia purtroppo è stata colpita da un lutto che ha devastato tutti. Francesco infatti ha perso il padre prematuramente ed è cresciuto in una famiglia di donne, formata dalla madre, nonna e sorella. Questo dramma ha portato poi il giovane attore ad avere anche una maggiore sensibilità nei riguardi delle donne.

Le parole dell’attore a Le Iene

“Le mie donne mi hanno insegnato tutto, soprattutto a stare in contatto con le mie emozioni”. Queste ancora le parole di Francesco Arca.“Nella mia vita ho scelto di accettare le mie paure, le mie fragilità. e di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me. Ho scelto di accettare quello che sono, con le mie paure e fragilità. Provateci anche voi”. Sono state queste ancora le parole dell’attore che ha voluto dare dei consigli al pubblico affezionato del programma Le Iene.

Il commento di Laura Chiatti sua ex storica

Questo monologo è tanto piaciuto al pubblico di Italia 1 e tra i diversi telespettatori pare ci fosse proprio lei, Laura Chiatti, la sua ex storica. Quest’ultima su Instagram ha commentato scrivendo “Tu sei magia”. Anche la compagna di Francesco, Irene Capuano ha voluto dire la sua dicendo “Fiera di te“.I due non sono in realtà sposati ma stanno insieme da diversi anni, esattamente dal 2010 ed hanno avuto due figli, ovvero Maria Sole di 7 anni e Brando Maria di 5.