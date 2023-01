Boomerissima, Ema Stokholma attaccata, la sua replica mette tutti a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Boomerissima, sui social polemica contro Alessia Marcuzzi e la produzione per le scelte della seconda puntata.

Nella serata di martedì 17 gennaio 2023 è andata in onda la seconda puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi trasmesso su Rai 2. Sono volate critiche sui vari social per la scelta di Alessia ed anche del team di autori del programma di Rai 2. Ma per quale motivo? Cerchiamo di fare chiarezza.

Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi finisce sotto accusa

Boomerissima è il programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi, il quale è già andato in onda per ben 2 settimane. Per chi non lo sapesse, questo programma si basa su una sfida generazionale tra i boomer ed i millennials, i quali si sfidano a suon di canzoni, avvenimenti storici e tanto altro. Proprio nella seconda puntata, la produzione e Alessia hanno ospitato Ema Stokholma e Giulia Stabile, l’una classe 1983 e l’altra 2002.

Le critiche dei telespettatori, la replica di Ema Stokholma

All’interno del primo gruppo è stata inserita Elena Santarelli che invece è nata nel 1981. I telespettatori non hanno visto bene queste scelte, lamentando “confusione” per quello che è il tema del programma. A rispondere a queste critiche è stata proprio lei, Ema Stokholma che ha pubblicato un post su Twitter.“Chiariamo una cosa: i Millennials partono dall’81 fino al 96! Sono nata il 9/12/1983 quindi ci sto dentro! Mi state dando della bugiarda?”.

I commenti sui social

Non sono tardate ad arrivare le risposte a questo post da parte dei telespettatori che non sono stati proprio d’accordo con lei.“Tu sei assolutamente millennial ma anche Elena Santarelli ci sta dentro (è dell’81), come la mettiamo?”, ha chiesto un telespettatore. “Ma scusate Giulia Stabile che ci fa? È generazione Z!”, questo invece il commento di un altro telespettatore. Insomma, questa seconda puntata di Boomerissima sembra non aver proprio convinto i telespettatori di Rai 2. Ad ogni modo, la prima puntata è stata seguita da ben 1.310. 000 spettatori con il 7.4% di share. Anche la seconda puntata ha riscosso un grande successo in termini di ascolti.