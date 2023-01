Alessia Marcuzzi si sbilancia sull’abbandono di Mediaset: “C’era qualcosa che non andava”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi ha rivelato di aver lasciato Mediaset perché non provava più entusiasmo nel condurre certe trasmissioni.

E’ durata due lunghi anni la pausa dal mondo della televisione per la nota conduttrice televisiva italiana Alessia Marcuzzi che adesso è tornata più carica che mai con una nuova trasmissione in onda su Rai 2 ed intitolata Boomerissima. Proprio di recente la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a Oggi nel corso della quale ha parlato della sua vita, privata e professionale, rivelando anche quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a lasciare il mondo della televisione.

Lunga intervista di Alessia Marcuzzi al settimanale Oggi

Alessia Marcuzzi per tantissimi anni è stata il volto di Canale 5 e proprio per tale motivo la sua decisione di abbandonare improvvisamente la rete in questione ha fatto parecchio discutere. A distanza di due anni da quel momento la conduttrice è però tornata in televisione, ed esattamente su Rai 2, alla guida di un nuovo programma intitolato Boomerissima in onda in prima serata. Ma cosa l’ha spinta a lasciare la televisione per due anni? A rivelarlo è stata proprio la Marcuzzi nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi. E nello specifico la conduttrice ha rivelato di aver perso l’entusiasmo nel condurre certi programmi mentre invece al contrario provava più entusiasmo nel svolgere l’altro suo lavoro. Non tutti sanno che la conduttrice si occupa della produzione di creme, borse ed accessori e proprio durante l’ultimo periodo trascorso in Mediaset provava più emozioni in questo che nel condurre alcuni programmi.

La confessione della conduttrice

Sempre nel corso della stessa intervista Alessia Marcuzzi ha poi rivelato “Era chiaro che c’era qualcosa che non andava…” e quindi di conseguenza ha anche capito che era arrivato il momento di fermarsi. Alla domanda del giornalista che ha chiesto alla Marcuzzi per quale motivo ha perso l’entusiasmo nel condurre certe trasmissioni ecco che la presentatrice senza alcun problema ha subito risposto affermando di non essersi più riconosciuta ad un certo punto in tutto quello che faceva. È stato proprio in questi momenti che ha capito di aver bisogno di ritrovarsi e soprattutto di porsi davanti a delle nuove sfide.

Le rivelazioni della Marcuzzi sulla sua vita

In ultimo Alessia Marcuzzi nel corso della stessa intervista ha colto l’occasione per parlare della sua vita, privata e professionale. Nello specifico la nota presentatrice ha fatto un bilancio della sua vita dopo aver spento lo scorso 11 novembre la cinquantesima candelina. E ha rivelato di essere molto serena grazie alle decisioni prese durante un momento di particolare stanchezza. “A volte per essere felici bisogna correre dei rischi…”, ha poi concluso la presentatrice che grazie a Boomerissima è tornata a splendere in televisione.