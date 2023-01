La vita in diretta, Alberto Matano riceve un invito da Alessia Marcuzzi: “Cosa accadrà se verrai a Boomerissima”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi interviene a La vita in diretta, il programma di Alberto Matano e parla del successo ottenuto da Boomerissima.

Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi ha esordito su Rai 2 già la scorsa settimana e sembra che abbia avuto un discreto successo. La conduttrice, nelle scorse ore ha esultato per gli ascolti ottenuti e registrati.

Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi esordisce con grandi risultati

Alessia è stata ospite nella giornata di ieri martedì 17 gennaio 2023 della puntata de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano. Quest’ultimo pare che le abbia chiesto quale è stata la sua reazione nel momento in cui il mercoledì mattina, ovvero dopo la puntata, ha scoperto i risultati ottenuti. “Ti sei ubriacata? Sei svenuta? Svelami come hai reagito”. Questo quanto detto da Alberto. A quel punto Alessia ha risposto dicendo “Sono felicissima, davvero felicissima per la risposta che c’è stata da parte della gente, anche per strada eh!. La risposta è anche quella, cioè ciò che ti trasmettono le persone”.

Alessia intervenuta a La vita in diretta commenta i risultati

Queste ancora le parole della conduttrice che è intervenuta a La vita in diretta, seppur in collegamento, visto che da li a breve sarebbe andata in onda con la seconda puntata del suo programma su Rai 2. Il conduttore avrebbe così risposto dicendo “Sai che dopo la prima puntata ho ricevuto un sacco di messaggi da parte di amici che mi hanno detto che il tuo programma è proprio figo?”. Alessia poi avrebbe rivolto a Matano un invito, chiedendogli di essere suo ospite in una delle prossime puntate, con al fianco Luca Tommassini.

L’invito della Marcuzzi ad Alberto Matano

“Se verrai faremo ballare anche te”, avrebbe aggiunto poi la conduttrice che parlando di danza ed in vista della seconda puntata, avrebbe aggiunto “Mi sento come una ragazzina il giorno del suo compleanno, ho solo voglia di ballare questa sera!”.I risultati sono stati davvero soddisfacenti. La prima puntata è stata seguita da 1 milione e 300 mila telespettatori con uno share del 7%, nonostante comunque la concorrenza fosse piuttosto spietata.