Oggi è un altro giorno, Serena Bortone infastidita da Iva Zanicchi, botta e risposta tra le due

Serena Bortone infastidita da Iva Zanicchi per il ricordo di Tenco e Dalida. La conduttrice palesa il disagio e interviene sulla cantante.

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno è rimasta particolarmente incredula nel corso della puntata di ieri, martedì 17 gennaio. La conduttrice ha aperto la puntata parlando della nota cantante italo-francese che proprio nella giornata di ieri avrebbe compiuto 90 anni, ovviamente qualora fosse stata ancora viva. Stiamo parlando di Dalida, la nota artista molto amata. Ad ogni modo, nel corso della puntata sarebbero state fatte tante gaffe e inesattezze e ci sarebbero stati anche dei battibecchi tra Iva Zanicchi e la stessa Bortone.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone dedica gran parte della puntata a Dalida

Serena Bortone nel corso della puntata di ieri, martedì 17 gennaio, di Oggi è un altro giorno ha parlato della cantante Dalida. La conduttrice ha voluto ricordare l’artista che proprio nella giornata di ieri avrebbe compiuto 90 anni. Ad ogni modo, nel corso della puntata ci sono state diverse inesattezze ed anche alcuni battibecchi con Iva Zanicchi presente in studio. Tutto questo ha in qualche modo spazientito il pubblico di Rai 1 che si è riversato sui social per commentare la puntata. Sono intervenuti anche altri artisti come Ezio Scimè che è stato il manager dell’artista e poi Giandomenico Curi, scrittore.

Iva Zanicchi e le dichiarazioni su Dalida che non piacciono alla Bortone

Ad un certo punto, Serena è intervenuta anche con dei modi poco carini per interrompere Iva che stava ricordando la Cristina Gligliotti. Iva ha ricordato Dalida parlando di lei come di una persona piuttosto malinconica ma anche nostalgica che soltanto in rare situazioni sorrideva. Insieme hanno lavorato per il programma Tripoli. Ineviatabilmente si è anche parlato della storia d’amore tra la cantante e Tenco ed è stato proprio in questo frangente che Iva ha commentato, facendo un vero e proprio show che non è stato gradito proprio dalla conduttrice. “Non so se si può dire ma loro sono stati insieme ed innamorati solo la settimana di Sanremo, poi lui aveva la fidanzata e lei una relazione lunga chiusa da poco”. Queste le parole di Iva, aggiungendo ancora qualche dettaglio su quella sera in cui Luigi pare si sia suicidato, dicendo che si vedeva che stesse male.

Botta e risposta al veleno tra Iva e la Bortone

“Ma star male non è una cosa da condannare, purtroppo si sta male nella vita”, avrebbe detto la Bortone. La cantante sarebbe andata però avanti dicendo “Dopo quell’evento è cambiata la mentalità. Io una volta sono stata eliminata è ho sentito un discografico dire ad un’altra ‘vai a vegliarla’ ma oh ti pare che faccio una cosa del genere per una finale?”. La conduttrice però sarebbe stata costretta ad intervenire di nuovo dicendo “Purtroppo nel mondo non siamo tutti sani”. Insomma, un vero botta e risposta tra le due che non è piaciuto al pubblico di Rai 1.