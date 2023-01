Pomeriggio 5, ospite lancia pesante accusa, Barbara è costretta a intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso parla della morte di Gina Lollobrigida e del suo ex marito Rigau. Interviene Manuela Villa che fa importanti rivelazioni.

Barbara D’Urso continua la messa in onda del programma Pomeriggio 5 e proprio nella giornata di lunedì, tra i diversi ospiti in studio ha avuto modo di intervistare Manuela Villa. Nella seconda parte della puntata, la conduttrice di Canale 5 ha parlato della morte di Gina Lollobrigida e delle polemiche che purtroppo sono scoppiate dopo la sua morte. Ha intervistato così l’avvocato dell’attrice il quale si è lasciato andare a delle rivelazioni molto importanti.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso parla della morte di Gina Lollobrigida

Nel corso della puntata, dunque, si è anche tanto parlato di Francisco Javier Rigau, l’ex marito della diva che pare si fosse presentato in clinica, come erede e dunque per rivendicare in qualche modo i suoi diritti sull’eredità di Gina. Per chi non lo sapesse, l’attrice e Rigau si erano lasciati e il loro matrimonio era stato addirittura annullato dalla Sacra Rota. L’attrice aveva anche querelato l’uomo e questo vuol dire soltanto una cosa, ovvero che Gina non aveva alcuna intenzione di concedergli qualcosa.

Manuela Villa commenta la vicenda e fa importanti rivelazioni su Gina e Rigau

A parlare e commentare questa situazione è stata proprio lei, Manuela Villa che ha anche rivelato un qualcosa che Gina le avrebbe confessato una volta.“Mi ha confidato che questo uomo le stava rovinando la vita…Gliela stava rendendo difficile…Non riusciva più a vivere serenamente per quanto si sentiva oppressa da questo uomo, che le aveva rovinato la reputazione…Io l’avevo incoraggiata…”. Queste le parole di Manuela che ha poi aggiunto il suo parere sull’uomo utilizzando dei termini poco carini. “Un uomo che si presenta dopo che è morta è uno sciacallo addosso ad un cadavere…”.

L’intervento di Barbara

A quel punto Barbara è intervenuta, dicendo “Questo è un tuo punto di vista…Lo sai bene che io prendo le distanze…Ovviamente quando qualcuno fa certe dichiarazioni così forti…”. Manuela però non è tornata indietro, anzi ha infierito ancora. “Certo, perchè penso che bisogna presentarsi quando si è vivi non da morti…”. La figlia di Claudio VIlla avrebbe ribadito di parlare in questo modo proprio perchè aveva avuto modo di parlare con Gina di lui e della loro situazione. “Ho parlato con Gina e per me è quello che mi ha detto lei quello che conta…”, ha aggiunto ancora Manuela.