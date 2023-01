Alessandro Egger senza mezzi termini: “Cosa penso di Milly Carlucci”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Egger finita la sua esperienza a Ballando con le stelle parla di Milly Carlucci. Ecco cosa pensa della conduttrice.

Alessandro Egger è stato uno dei protagonisti di Ballando con le stelle, l’edizione finita soltanto lo scorso 23 dicembre. Ebbene, una volta terminata questa esperienza, il giovane modello e attore che ha ballato in coppia con Tove Villfor, a voluto parlare della sua partecipazione al programma di Rai 1, ma anche di altro ovvero quelli che sono i suoi nuovi progetti. Ma cosa ha riferito nel dettaglio il noto modello?

Alessandro Egger parla di Milly Carlucci

Alessandro Egger, uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione di Ballando con le stelle vinta a sorpresa da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, in questi giorni ha parlato di questa esperienza ed anche di altro. Il modello, che ha rischiato di vincere il programma essendo da sempre uno dei favoriti, attraverso delle Instagram stories in questi giorni ha parlato anche dei suoi prossimi progetti. Ma non è finita qui, visto che Egger ha anche parlato di Milly Carlucci. “Penso che è la persona più visionaria, più professionale con cui ho lavorato e le voglio tanto tanto bene. Ciao Milly“. Queste le parole del modello utilizzate nei confronti di Milly, la padrona di casa di Ballando con le stelle, con la quale ha condiviso diversi mesi.

Dopo Ballando per il modello si aprono le porte di Oggi è un altro giorno e non solo

Dopo Ballando per lui si sono aperte le porte di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone, come “affetto stabile”, ovvero uno degli ospiti fissi , insieme ad Angelo Madonia, anche lui protagonista del programma del sabato sera. Questo però, non è il solo impegno di Alessandro Egger che attraverso Instagram, ha svelato che presto lo vedremo protagonista di altri programmi, senza svelare però troppo al riguardo.

Chi è la sua fidanzata?

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non abbiamo molte notizie. E’ stato durante la partecipazione al programma di Rai 1 che il modello ha parlato della sua famiglia d’origine, svelando di avere rapporti piuttosto complessi e complicati con la madre. Ad ogni modo, ha anche confessato l’amore smisurato che prova per la nonna. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, a quanto pare il modello è fidanzato da oltre 10 anni con una collega, la modella rumena Madalina Doroftei.