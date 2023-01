Edoardo Tavassi fa delle insinuazioni sul Gf vip e la produzione lo censura

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Tavassi contro il Gf vip. Insinuazioni sui quattro preferiti della settimana. La produzione censura il gieffino.

Guai per la produzione del Grande fratello vip, dopo che un gieffino ancora all’interno della casa ha fatto un’insinuazione sul programma. Gli autori e la produzione sarebbero corsi ai ripari, censurando questa scena. Il gieffino in questione è Edoardo Tavassi, tra l’altro uno dei concorrenti più amati di questa edizione del reality, il quale sembra che con le sue parole abbia alimentato alcuni dubbi. Ma cosa è accaduto nel dettaglio e cosa avrà detto Edoardo tanto da far scattare la censura?

Edoardo Tavassi fa delle insinuazioni “gravi” sul Grande fratello

Edoardo Tavassi nelle scorse ore, parlando in casa sembra che in qualche modo abbia destato dei sospetti, alimentando anche dubbi, facendo intendere di non essere rimasto molto contento dal fatto di essere stato inserito nel quartetto. Il gieffino avrebbe posto dei dubbi sul fatto che i preferiti questa settimana fossero quattro uomini, piuttosto che due donne e due uomini. Edoardo avrebbe così insinuato che sarebbe stata la produzione a decidere tutto, al fine di salvare qualche concorrente che ovviamente potrebbe “servire” alle dinamiche del gioco e che in caso contrario potrebbe essere eliminato.

Dubbi sui quattro preferiti della settimana

Il fratello di Guendalina avrebbe anche fatto sapere che avrebbe voluto nominare una persona immune e che per questo è stato costretto a fare un altro nome. A quel punto, Edoardo si sarebbe lasciato andare al suo sfogo.“Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora facciamo quattro maschi”. Insomma, secondo il gieffino non è stato tutto casuale e che i quattro preferiti “siano stati scelti per strategia di gioco” ma direttamente dalla produzione e lo ha fatto intendere parlando con Micol e Davide.

La produzione censura il concorrente

“Non capisco un’altra roba, stasera non ci sono state due donne e due maschi, perchè? Perchè così….mi chiedevo..sai chi rischia lì….allora facciamo quattro uomini”. Queste le sue parole. Ovviamente le sue parole non sono passate inosservate alla produzione ma anche a quei telespettatori che stavano seguendo in diretta il reality. La regia a quel punto non ha potuto fare altro che censurare il concorrente.