Al Bano diretto sul Festival di Sanremo 2023: “Sono deluso”

Il noto artista italiano Al Bano nel corso di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna ha rivelato che avrebbe preferito partecipare al Festival di Sanremo 2023 come concorrente e non come ospite.

Manca ogni giorno sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2023 che vedrà protagonisti diversi artisti italiani in veste di super ospiti. Tra questi anche Al Bano che nel corso di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato proprio della questione facendo anche una particolare rivelazione. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Al Bano super ospite al Festival di Sanremo 2023

Al Festival di Sanremo 2023 saranno diversi gli artisti italiani presenti come ospiti, tra questi anche Al Bano che sul palco del Teatro Ariston si esibirà al fianco di Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna ecco che Al Bano ha però rivelato che avrebbe preferito partecipare al Festival come Big in gara e non come ospite. “Io volevo andare come concorrente…” ha affermato l’artista che ha poi aggiunto “Amadeus ha avuto l’idea di realizzare questo progetto di cui parliamo da tempo…”. La proposta ricevuta da Amadeus però non gli è dispiaciuta, soprattutto perché avrà la possibilità di lavorare con “due veri galantuomini”.

La rivelazione dell’artista

Sempre nel corso della stessa intervista il compagno di Loredana Lecciso ha rivelato che già diversi anni fa aveva proposto a Ranieri e Morandi di cantare insieme. Ma mentre il primo aveva accettato il secondo aveva mostrato parecchi dubbi. Morandi, ha rivelato l’ex marito di Romina Power, era molto preoccupato dal fatto che due grandi voci come quella di Al Bano e Massimo Ranieri potessero in qualche modo oscurarlo. Quello che quindi tanti anni fa non è riuscito a fare Al Bano adesso è riuscito a farlo Amadeus.

Al Bano pronto a condurre il Festival di Sanremo

Quella rilasciata da Al Bano a Diva e Donna è stata un’intervista lunga e sincera. Intervista nel corso della quale ha anche rivelato, dopo aver risposto ad una domanda della giornalista, di essere pronto a condurre il Festival di Sanremo nel caso in cui qualcuno decidesse di fargli la proposta. “A me nella vita le cose capitano, nel bene e nel male…”, ha poi aggiunto l’artista che quest’anno raggiungerà un traguardo molto importante. Di cosa stiamo parlando? Il prossimo 20 Maggio il cantante di Cellino San Marco spegnerà 80 candeline.