Alessandro Egger, confessione durissima sulla madre “Ho provato a far pace, ecco cosa è successo”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Egger torna a parlare della sua famiglia e soprattutto della madre. Ecco le dure parole nei confronti della donna.

Continua il botta e risposta tra Alessandro Egger e la madre, dopo le ultime dichiarazioni da lei rilasciate nei giorni scorsi. Il ballerino di Ballando con le stelle, in queste ultime ore è tornato a parlare della madre e del loro rapporto, facendo ben intendere che la donna stia “recitando” una parte. Il ballerino e attore, grande protagonista di questa edizione del programma di Milly Carlucci, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Oggi. Ma cosa ha riferito?

Alessandro Egger, confessione al settimanale Oggi

Nel corso di un’intervista rilasciata da Alessandro Egger al settimanale Oggi, sembra che l’attore e ballerino abbia parlato tanto della sua vita privata. Inevitabilmente ha parlato della sua storia d’amore con la modella rumena Madalina Doroftei, con la quale sta insieme da circa nove anni. Poi ha confessato ancora di avere una grande sintonia con la maestra di ballo Tove Villfor.

Le parole di Alessandro sulla fidanzata

“ Abbiamo raggiunto una complicità in pista e una sintonia di sentimenti. Non ci siamo innamorati ma tra noi si è stabilita un’amicizia profonda. Mi sono sentito compreso e valorizzato”. Ma cosa ne pensa la fidanzata di questo speciale rapporto? Il ballerino ha ammesso che effettivamente un pò di gelosia c’è.Inevitabilmente si è parlato del rapporto tra Alessandro ed i suoi genitori. Alessandro non ha fatto mistero di avere una situazione familiare molto complicata di cui torna a parlarne nel corso dell’intervista.«Da piccolo ho visto mio padre una sola volta. Tra noi non ci sono mai stati rapporti. Lui è uno sconosciuto per me». Queste le parole di Egger che poi ha anche parlato della madre, con la quale c’è stato uno scambio di battute anche a mezzo stampa in questi giorni.

Le dure parole sulla madre

«Ci ho provato a fare pace ma è stato inutile. Se veramente ha intenzione di riavvicinarsi a me, dovrebbe farlo in modo diverso: dovrebbe avere gesti sinceri, non portare avanti una farsa. Nella vita bisogna scegliere con chi stare. Io voglio stare con chi mi ama». Queste le parole di Alessandro.