Ballando, Cecchi Paone contro Selvaggia Lucarelli: “Ha sbagliato far partecipare il fidanzato”

Dure sono state le parole scritte su Nuovo Tv da una lettrice che nella rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone si è scagliata contro la Lucarelli. Parole alle quali ha risposto il giornalista in modo abbastanza duro.

Uno dei protagonisti dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle è stato sicuramente lo chef Lorenzo Biagiarelli che nel corso delle puntate si è esibito in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina. Proprio in occasione della semifinale trasmessa lo scorso sabato la Lucarelli ha molto difeso il compagno dalle critiche ricevute ma ecco vi è stato anche chi ha criticato la giurata per aver permesso al compagno di prendere parte allo show. Questione delicata questa sulla quale è intervenuto anche Alessandro Cecchi Paone.

La dura difesa di Selvaggia Lucarelli nei confronti del fidanzato

La presenza di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle ha fatto molto discutere. Molti sono stati coloro che hanno apprezzato lo chef e le sue esibizioni ma allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha perso l’occasione di rivolgergli delle crtitiche. Ed ecco che nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato proprio la giurata Selvaggia Lucarelli è intervenuta per difendere il compagno accusando la giuria di aver penalizzato il concorrente esprimendo dei giudizi troppo duri.

L’accusa di una lettrice su Nuovo Tv

Molti coloro che sia nello studio di Ballando con le Stelle, sia sui social ma anche sui giornali sono intervenuti sulla questione esprimendo il proprio pensiero. Ad esempio una telespettatrice e lettrice di Nuovo Tv è intervenuta sulle pagine del giornale in questione e nello specifico all’interno della rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone affermando “L’errore è stato anche da parte sua, consentire a Biagiarelli di partecipare allo show, ben sapendo quali potessero essere i rischi”. La lettrice si è poi rivolta alla Lucarelli definendola inadeguata al ruolo che svolge e precisando inoltre che forse si aspettava che i colleghi potessero far vincere il suo compagno. Anche se in realtà la Lucarelli non ha mai contestato l’eliminazione del compagno dallo show.

Il commento di Alessandro Cecchi Paone su Selvaggia Lucarelli

Sulla questione ad un certo punto è intervenuto proprio Alessandro Cecchi Paone che senza alcun timore ha espresso ancora una volta il suo parere affermando di aver difeso la Lucarelli sulle pagine del giornale Nuovo Tv in diverse occasioni. Ma ha poi aggiunto “In effetti il conflitto di interessi non fa bene a nessuno, in alcun campo”. Soprattutto ha voluto aggiungere in un contesto come quello che è Ballando con le Stelle.