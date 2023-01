Domenica in, Mara Venier ferma l’intervista con Alessia Marcuzzi, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier a Domenica in ha vissuto attimi di tensione, per via di un forte botto che si è sentito. La conduttrice ha addirittura fermato l’intervista con la Marcuzzi.

Nella giornata di ieri è andata in onda una puntata di Domenica in, condotta come sempre da Mara Venier. La puntata è stata particolarmente ricca di imprevisti e di problemi, purtroppo, e potremmo dire in questo caso che è il bello della diretta. In particolare però, la padrona di casa sembra che ad un certo punto si sia tanto preoccupata, tanto da fermare addirittura l’intervista che aveva iniziato da qualche minuto. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Domenica in, la conduttrice Mara Venier sente un forte botto e blocca l’intervista

Nel corso della giornata di ieri, durante la puntata di Domenica in è accaduto qualcosa di imprevisto. La conduttrice, durante l’intervista ad Alessia Marcuzzi sembra che abbia dovuto fare i conti con un imprevisto che l’ha costretta ad interrompere addirittura la chiacchierata con la sua ospite. Improvvisamente si è sentito un forte botto e sia Mara che la Marcuzzi hanno cercato di capire che cosa fosse accaduto. Dopo alcuni secondi, poi, a spiegare l’accaduto è stato il coreografo Luca Tommasini, ospite della puntata del programma di Rai 1.

Grande spavento nel salotto di Domenica in

“È caduto un fotografo”, ha spiegato il coreografo. Ovviamente la conduttrice ha cercato di capire se il fotografo si fosse fatto male, visto che il rumore è stato davvero molto forte. Alessia Marcuzzi, dopo una pausa durata oltre un anno è tornata in tv, questa volta su Rai 2 con un programma tutto suo, intitolato Boomerissima che ha debuttato proprio qualche giorno fa. La prima puntata è andata in onda lo scorso martedì che ha superato il 7% di share.

Alessia Marcuzzi felice del suo debutto su Rai 2

Ad ogni modo, non sono mancate le critiche da parte di coloro che hanno trovato il programma poco interessante, poco piacevole e per niente divertente. Alessia Marcuzzi però nel corso dell’intervista a Mara Venier ha confessato di essere piuttosto soddisfatta di questo risultato.“Mi sono lanciata perché volevo che il programma fosse completo e volevo anche io mostrarmi in modo completo, cantare e ballare.”