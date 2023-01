TvTalk, Alessia Marcuzzi nel tritacarne per Boomerissima: “La Marcuzzi quel programma lo poteva fare solo nella sua cameretta”

0 SHARES Condividi Tweet

TvTalk, il critico Riccardo Bocca contro Alessia Marcuzzi e contro il programma da lei condotto Boomerissima.

Nei giorni scorsi è andata in onda la puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che è finito al centro delle critiche. Sembra che le critiche siano arrivate per lo più da L’Espresso che ha parlato in modo piuttosto duro nei confronti della conduttrice e del suo nuovo programma che va in onda su Rai 2. Di questa nuova trasmissione se ne è parlato a Tv Talk, ma cosa è stato riferito?

Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi finisce al centro delle critiche

Nei giorni scorsi è andato in onda il programma di Alessia Marcuzzi, intitolato Boomerissima. Della prima puntata del programma se ne è parlato a Tv Talk e Riccardo Bocca, un noto esperto e critico televisivo sembra abbia espresso un giudizio piuttosto critico nei confronti della trasmissione ed anche della conduttrice. Stando al giornalista, la trasmissione è risultata banale e non ha raggiunto l’obiettivo prefissato, ovvero rappresentare lo scontro generazionale tra i millennials e boomer.

Massimo Bernardini il conduttore di Tv Talk non si risparmia su Alessia Marcuzzi

Massimo Bernardini, ovvero il conduttore di Tv Talk, ha chiesto a Bocca quale fosse il suo pensiero su Boomerissima, ed il giornalista non si sarebbe risparmiato. “Bellissimo”, ha detto ovviamente in modo ironico e sarcastico. “Mi aspettavo l’annunciato scontro generazionale e invece qui c’è un accumulo di elementi telepatologici importante. C’è la tristocrazia del passato che viene sminuito in una serie di giochi in salsa karaoke, c’è la presentazione del presente come il regno della banalità, quando il presente è tutto fuorché banale”. Queste le parole del conduttore.

Il giudizio del critico

“Alcuni ospiti non sono stati utilizzati. Penso all’attrice Valentina Romani che credo non abbia detto una parola. Oppure alcuni ospiti sono stati sbagliati, penso a Tamberi, bravo ragazzo, ma che non sa fare spettacolo”. “E soprattutto questo meraviglioso venticello di stile Mediaset che soffiava sulla serata. Credo che questo sia uno spettacolo straordinario che sia perfetto nella cameretta di Alessia Marcuzzi”. Questo il giudizio del critico, che non è stato condiviso dagli altri analisti presenti in studio che invece hanno espresso dei pareri positivi su Alessia Marcuzzi.