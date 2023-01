Luisella Costamagna torna a parlare di Selvaggia Lucarelli: “Come era il rapporto tra me e la Lucarelli prima di Ballando “

0 SHARES Condividi Tweet

Luisella Costamagna parla ancora di Ballando con le stelle e delle liti con Selvaggia Lucarelli, ammettendo che in passato non avevano mai avuto alcun screzio.

A distanza di qualche settimana dalla fine del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Luisella Costamagna continua a parlare di quanto accaduto con Selvaggia Lucarelli. A Ballando con le stelle, la vincitrice di questa edizione del programma, che è stata piuttosto turbolente, Selvaggia e Luisella Costamagna hanno avuto modo di scontrarsi in diverse occasioni. In questi giorni, a distanza di alcune settimane, la giornalista è tornata sulla polemica ed ha rincarato la dose, anche se ha voluto sottolineare il fatto di non aver mai avuto dei problemi con Selvaggia, prima di Ballando. Ecco le sue parole.

Luisella Costamagna torna a parlare di Ballando con le stelle

Luisella Costamagna e Selvaggia Lucarelli nel corso dell’edizione appena terminata di Ballando con le stelle hanno avuto modo di scontrarsi in diverse occasioni. Selvaggia nello specifico non ha affatto gradito il fatto che Luisella abbia vinto Ballando con le stelle, visto che il suo percorso all’interno del programma non è stato proprio uguale a quello degli altri concorrenti. Infatti, sappiamo bene che la giornalista per via di un infortunio ha dovuto ritirarsi dal programma, salvo poi tornare grazia al ripescaggio andando in finale e vincendo.

La vincitrice di Ballando parla delle liti e tensioni con Selvaggia Lucarelli

Nel corso di un’intervista rilasciata in questi giorni Luisella è tornata a parlare di questi loro scontri. “Il regolamento parla chiaro, io ero in gara, ho recuperato e ho vinto con merito. Non c’erano ruggini pregresse tra me e Selvaggia, ma certi suoi attacchi sono iniziati ben prima del ripescaggio e della finale”. Questo quanto dichiarato da Luisella, la quale è certa del fatto che la Lucarelli l’abbia attaccata sul personale e non criticato il suo modo di ballare.

Luisella, gli aneddoti su Ballando

Poi, Luisella ha continuato a parlare della sua partecipazione al programma, riservando delle belle parole anche per il maestro di ballo con cui ha ballato in coppia.“Devo dire grazie al mio maestro Pasquale La Rocca, è stato lui a farmi superare tutte le mie insicurezze”, questo quanto dichiarato da Luisella confessando il fatto che la Carlucci le avesse già proposto di prendere parte al programma una decina di anni fa.