Festival di Sanremo, Gianluca Grignani: “La mia canzone non è per tutti, ecco perchè”

Gianluca Grignani è pronto a tornare sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023. Ecco le sue parole sul brano da lui presentato.

Gianluca Grignani sta per tornare al Festival di Sanremo dopo diversi anni e proprio in occasione di questo grande appuntamento, il cantante ha rilasciato un’intervista molto interessante. Lo scorso anno Gianluca ha preso parte al Festival come ospite, avendo cantato insieme a Irama per la serata delle cover. Quest’anno, invece, è pronto a tornare come cantante in gara, con la canzone intitolata Quando ti manca il fiato. Cosa ha dichiarato il noto cantante?

Gianluca Grignani torna al Festival di Sanremo dopo tanti anni

Gianluca Grignani in questi giorni ha rilasciato un’intervista interessante, parlando della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo. Il cantante è pronto a tornare sul palco dell’Ariston come cantante in gara, dove presenterà la canzone intitolata Quando ti manca il fiato. Sicuramente per Gianluca, la partecipazione alla manifestazione canora più importante d’Italia, sarà un modo per poter rilanciare la sua carriera, soprattutto dopo essere stato distante dal mondo della musica per diverso tempo.

Il cantante parla della sua canzone che presenterà al Festival

“La canzone che porterò in gara non è per tutti. C’è chi può aver vissuto la cosa e chi no, ma prima o poi tutti passano attraverso una certa sensazione”. Queste le parole di Gianluca, che sono state riportate direttamente sulla pagina ufficiale del Festival di Sanremo. Amadeus ha scelto il cantante per la partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Quando ti manca il fiato e sarà diretto dal maestro Enrico Melozzi, il direttore d’orchestra che ha avuto modo di lavorare insieme a lui anche in passato con brani come La mia storia tra le dita e Destinazione paradiso.

Ecco le parole di Gianluca su Quando ti manca il fiato

Ad ogni modo, il cantante sembra che anche nei giorni scorsi abbia parlato della canzone che presenterà sul palco dell’Ariston svelando alcuni dettagli. “È una canzone di cui è difficile parlare perché è una canzone che ha un testo tosto. Ci ho messo un po’ prima di decidere di cantarla e l’ho scritta tempo fa”. Queste ancora le sue parole. L’artista ha in qualche modo incuriosito con le sue dichiarazioni e parole sulla canzone intitolata Quando ti manca il fiato. Non possiamo far altro che attendere le prossime settimane per ascoltare questo interessante brano.