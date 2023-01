Iva Zanicchi, la figlia durissima con lei: “Dovrebbe parlare di meno”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi, la figlia rilascia un’intervista e la rimprovera per il comportamento tenuto in questi mesi in tv. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Iva Zanicchi in questi mesi è stata una delle protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo. La cantante è stata infatti, una delle protagoniste assolute di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci ed andato in onda fino allo scorso 23 dicembre 2022. Ebbene, Iva è stata protagonista di diversi momenti anche di tensione, per via delle liti con Selvaggia Lucarelli, sin dalla prima puntata. In questi giorni, chi ha voluto rimproverare Iva per il suo comportamento tenuto in tv è stata proprio la figlia, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante sul settimanale Nuovo. Ma cosa ha riferito quest’ultima?

Iva Zanicchi, di lei parla la figlia nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo

Iva Zanicchi è stata rimproverata in questi giorni dalla figlia, la quale ha rilasciato un’intervista proprio sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Nel corso di questa chiacchierata, Iva ha parlato della madre ed anche del loro rapporto. La giornalista le avrebbe anche chiesto come faccia a rapportarsi con lei, visto il suo carattere piuttosto particolare. La figlia dell’artista, ha risposto con la massima schiettezza e sincerità, dicendo “Io sono la parte razionale della famiglia e quindi cerco in tutti i modi di arginarla”.

La figlia rimprovera Iva per il comportamento tenuto in tv in questi mesi

La giornalista, a tal riguardo le avrebbe detto “Tu sei la mamma e Iva è la figlia ribelle?”. A quel punto la figlia di Iva avrebbe confermato dicendo “Lo dice anche lei…”. La donna, poi, avrebbe ancora aggiunto “Ma la mamma è un fiume in piena…Una delle sue grandi qualità è la spontaneità, ma dovrebbe imparare a contare fino a dice prima di parlare…”.

I pregi ed i difetti dell’artista, parla la figlia

La giornalista avrebbe poi chiesto quale fosse uno dei pregi della mamma e la figlia avrebbe risposto “La sensibilità, che a volte la porta ad essere fragile e insicura.. E poi è molto umile“. Ma in che veste Michela, preferisce la sua mamma? “Ha una voce unica…Questo pur essendo molto indisciplinata nel fare gli esercizi vocali…”. Queste ancora le parole della donna.