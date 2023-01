Belen, la figlia Luna Marì la chiama “papà”, come reagisce la showgirl

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez pubblica una Instagram stories con la figlia Luna Marì dove la piccolina la chiama papà. Ecco la sua reazione.

Belen Rodriguez, la showgirl argentina in questi giorni è stata particolarmente attiva sui social e lo è stata anche insieme ai suoi figli. La figlia Luna Marì, è una delle protagoniste principali delle Instagram stories di Belen e alcune di queste, pubblicate nelle ultime ore sono state parecchio simpatiche. La figlia di Belen e di Antonino Spinalbese ormai cresce a vista d’occhio e come ben sappiamo, non vede il suo papà da diversi mesi per il fatto che è rinchiuso nella casa del Gf vip. La piccolina ha chiamato la sua mamma “Papà” molto probabilmente perchè sente tanto la sua mancanza.

Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì insieme su Instagram

Belen Rodriguez in questi giorni sta pubblicando diverse Instagram stories, alcune di queste in compagnia proprio della sua piccolina Luna Marì. La showgirl è stata chiamata “papà” dalla sua secondogenita e questo ha lasciato la stessa Belen completamente senza parole. “Non c’è verso che mi chiami mamma”, questo quanto detto dalla conduttrice giocando con la bambina. La figlia di Belen e Antonino è piccolina, ma cresce di giorno in giorno e negli ultimi mesi non ha visto più il suo papà perchè si trova chiuso all’interno della casa del Grande fratello vip.

La piccola Luna Marì chiama papà Belen

Belen è adesso felice insieme a Stefano De Martino, visto che la loro storia d’amore va a gonfie vele. La coppia non si nasconde più ed i due sono più innamorati che mai. Proprio nell’ultimo periodo Belen ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale F dove la showgirl ha raccontato tutti gli alti e bassi vissuti in questi anni con il marito.

Belen e Stefano più innamorati che mai

Rispetto al passato, i due vivono la loro storia d’amore in modo privato e non pubblico, forse proprio per non commettere gli stessi errori del passato.Di tanto in tanto Belen e Stefano si godono qualche giornata all’insegna della spensieratezza e proprio nei giorni scorsi hanno trascorso una giornata completamente immersa nel verde del Parco delle Orobie.