Da noi a ruota libera, Cristiano Malgioglio tensioni con Loretta Goggi, le sue parole sono una spia

Cristiano Malgioglio ospite a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Il giudice glissa la domanda su Loretta Goggi, ma per quale motivo?

Cristiano Malgioglio è stato uno degli ospiti di Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, andata in onda ieri domenica 15 gennaio. Il primo ospite è stato proprio lui, il giudice di Tali e quali e prima ancora di Tale e quale show. Proprio in questi mesi si sono diffuse delle voci su Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi, secondo le quali i due giudici non sarebbero proprio in pace. Si parla di tensioni e di malumori tra i due.l Ma per quale motivo? Vediamo cosa ha riferito Cristiano all’interno del programma di Francesca Fialdini.

Cristiano Malgioglio nel salotto di Da noi a ruota libera

Cristiano Malgioglio è stato ospite nel salotto di Da noi a ruota libera, nel corso della puntata andata in onda ieri domenica 15 gennaio. Il giudice di Tali e quali in questi ultimi mesi è stato protagonista di alcuni rumors insieme a Loretta Goggi, in quanto si è detto che tra loro potrebbero esserci tensioni e malumori.

Il giudice glissa la domanda su Loretta Goggi

La padrona di casa, ovvero la conduttrice di Rai 1 nel corso della puntata ha fatto un gioco con Malgioglio chiedendogli chi tra i vari personaggi non farebbe entrare in casa sua. Il cantante avrebbe elogiato diversi personaggi come Selvaggia Lucarelli e poi Giorgio Panariello, ma anche Mara Venier. E’ stato proprio sulla Goggi che in qualche modo, il noto paroliere siciliano ha glissato. “La farei entrare, facciamo un bellissimo programma insieme“. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fialdini, Cristiano non sembra aver spesso nemmeno una parola nei confronti di Loretta Goggi, con la quale condivide la sua esperienza a Tali e quali.

E poi su Giorgio Panariello le dolci parole

La stessa cosa non si può dire di Giorgio Panariello.“Gli spalanco tutte le porte di casa mia, grande compagno, gioioso bellissima persona, grande attore”. Questo quanto detto da Cristiano che ha anche parlato di Carlo Conti, confessando di apprezzarlo praticamente da sempre come conduttore e ringraziandolo per avergli dato questa opportunità.