Pierpaolo Spollon diretto con Elena Sofia Ricci: “Se parlo distruggo l’immagine”

Pierpaolo Spollon smaschera Elena Sofia Ricci nel salotto di Da noi a ruota libera. Cosa ha riferito l’attore?

Pierpaolo Spollon è stato uno degli ospiti di Da noi a ruota libera, della puntata di ieri, domenica 15 gennaio. Parliamo di uno degli attori più interessanti della scena italiana, nonostante sia giovanissimo, ovvero poco più che trentenne. E’ stato uno degli attori di Doc-nelle tue mani, e poi ancora Bianca e altre serie tv. Attualmente è anche uno dei protagonisti della fiction Che Dio ci aiuti, dove interpreta Emiliano Stiffi. Proprio parlando di questo progetto, l’attore ha parlato di Elena Sofia Ricci e di come è l’attrice sul set. Cosa ha rivelato?

Da noi a ruota libera, Pierpaolo Spollon protagonista della puntata

Pierpaolo Spollon, è stato ospite nel salotto di Da noi a ruota libera, nella giornata di ieri, domenica 15 gennaio. L’attore ha parlato della sua vita professionale e delle fiction alle quali ha preso parte a cominciare da L’Allieva a La porta rossa, e poi Doc-nelle tue mani. Pare che nel corso dell’intervista l’attore abbia voluto parlare della fiction alla quale ha preso parte Che Dio ci aiuti, rivelando com’è Elena Sofia Ricci sul set.

L’attore e il retroscena su Che Dio ci aiuti

“Adesso voglio distruggere la sua aurea di perfezione”, questo quanto rivelato dall’attore. Poi quest’ultimo avrebbe aggiunto dell’altro.“È una gran guascona, non so se posso dirlo si arrabbierà moltissimo. Lei per concentrarsi dice sempre ‘mera’ perché porta fortuna quindi la vedi girare mentre dice ‘mera, mera, mera”. Ad ogni modo, durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, l’attore ha rivelato anche un retroscena sul set, ovvero quando si è ritrovato a girare una scena che non è ancora andata in onda.

L’aneddoto su Emiliano

Emiliano, il personaggio interpretato da Spollon era disteso sul letto al capezzale di Suor Angela. Ad un certo punto, poi, è arrivato il cameramen per riprendere il backstage. “Quando è arrivato io l’ho abbracciata, l’ho guardata e le ho detto ‘ti è paiciuto?’ e lei ha avuto la prontezza di dirmi ‘si molto meglio di (indicando con il dito verso l’alto, ndr)”. Questo il racconto dell’attore.