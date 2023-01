Domenica in, Mara Venier al veleno: “Quante mezzecalzette che incontro”

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica in, La conduttrice Mara Venier intervista Nino D’Angelo e poi si lascia andare ad una stoccata.

Domenica in, la conduttrice Mara Venier nel corso della puntata di ieri ha condotto un’intervista molto interessante a Nino D’Angelo. In questa chiacchierata pare che il cantautore abbia raccontato che ha coinvolto anche Sophia Loren. Parlando di Sofia, il noto cantautore ha detto che è una bellissima persona, molto simpatica, carina e soprattutto molto umile. E’ stato a questo punto che la conduttrice Mara Venier ha lanciato una stoccata che non è passata inosservata. Ma cosa ha riferito?

Domenica in, la conduttrice Mara Venier ospita Nino D’Angelo

A Domenica in, nel corso della puntata andata in onda ieri domenica 15 gennaio la conduttrice ha ospitato in studio Nino D’Angelo. Quest’ultimo sembra che tra i tanti argomenti abbia raccontato un aneddoto su Sophia Loren. Parlando dell’attrice, il cantautore avrebbe riferito che è una bellissima persona, molto carina e umile.

Il cantante napoletano cita Sophia Loren, arriva la stoccata della Venier

Poi, la conduttrice si sarebbe inserita nel discorso, lanciando una frecciatina.“I grandi veri sono i più umili, sai quante mezze calzette io incontro con una spocchia che non ti voglio dì? Io farei anche i nomi ma non posso”. Queste le parole della conduttrice, che ovviamente non ha fatto nomi. Poi Mara, ridendo avrebbe aggiunto “Ma li farei volentieri”. Non sappiamo, quindi, di chi Mara stesse parlando, ma sicuramente anche qualche personaggio che ha avuto modo di ospitare e intervistare a Domenica in. Tonando a Nino D’Angelo, quest’ultimo ha ripercorso la sua vita professionale ma anche privata.

La vita privata di Nino D’Angelo

Sappiamo che da circa 40 anni è sposato con Annnamaria Gallo, una donna che ha conosciuto quando praticamente entrambi erano due ragazzini. Lei aveva soltanto 12 anni e lui invece 18. La coppia ha avuto due figli e cinque nipoti di cui Nino è molto innamorato. La puntata di Domenica in è stata davvero molto interessante, con tanti ospiti intervenuti, a cominciare da i Me contro te, che sono stati protagonisti di un’intervista molto interessante, circondati da tanti bambini.