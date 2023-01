Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini senza mezzi termini: “Era meglio chiedere direttamente a me”

0 SHARES Condividi Tweet

Da noi a ruota libera, la conduttrice Francesca Fialdini prima della puntata fa chiarezza su una fake news.

Nel corso della puntata di ieri di Da noia a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini, quest’ultima si è lasciata andare ad una confessione. Nello specifico, la conduttrice ha fatto chiarezza sul Festival di Sanremo e lo ha fatto durante nel corso di un’intervista che ha rilasciato a SuperGuida tv, poco prima dell’inizio della puntata. La conduttrice ha dovuto smentire alcune indiscrezioni lanciare da Oggi. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini prima della puntata fa chiarezza

Poco prima di andare in diretta con Da noi a ruota libera, la conduttrice toscana ha rilasciato un’intervista molto interessante a Superguida tv, smentendo le indiscrezioni rilasciate da Oggi. Il settimanale ha riferito che alla conduzione del PrimaFestival nelle prossime settimane ci sarà Andrea Delogu. La verità sembra essere un’altra.“Mi fa ‘sorridere’ talvolta leggere alcune fake news sul mio conto, come ad esempio, quella che mi voleva al Prima Festival”. Queste le parole della conduttrice riferite nel corso di un’intervista che ha rilasciato poco prima della puntata di Da noi a ruota libera.

La conduttrice chiarisce la fake news di Oggi

“Verificare con il diretto interessato e non affidarsi esclusivamente a chissà quali ‘fonti’ potrebbe essere un buon modo per iniziare a rimette a posto le cose, sia sul lavoro che nel quotidiano”. Queste ancora le parole della conduttrice di Da noi a ruota libera, piuttosto stizzita. Riguardo la puntata di Da noi a ruota libera di ieri, domenica 15 gennaio, diversi sono stati i protagonisti della puntata come Cristiano Malgioglio.

Gli ospiti della puntata di ieri

Poi ancora Pierpaolo Spollon e poi Nunzia De Girolamo che ha parlato del ritorno di Ciao Maschio e Lunetta Savino che sono stati i protagonisti di Lolita Lobosco 2, la fiction con protagonista Luisa Ranieri, la fiction di Rai 1 che sta avendo un grandissimo successo. La puntata, come sempre, è stata seguita da milioni di telespettatori che sono rimasti incollati davanti la tv.