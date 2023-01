Sonia Bruganelli si racconta senza freni: “Metto da parte i miei soldi e spendo quelli di Paolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli nel corso di un’intervista ha svelato qualcosa di inedito. “Ruberei tutte le borse”, questo il suo sogno proibito.

Sonia Bruganelli, l’opinionista del Grande fratello vip in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, svelando tanti dettagli della sua vita privata. Pare che la moglie di Paolo Bonolis sia arrivata a parlare anche dei suoi guadagni. Vediamo nel dettaglio che cosa ha raccontato Sonia.

Sonia Bruganelli, parla l’opinionista del Grande fratello vip

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande fratello vip torna a parlare nel corso di un’intervista molto interessante. Fino a pochi anni fa, Sonia era solita lavorare dietro le quinte, mentre con il Grande fratello vip ha iniziato a lavorare sotto i riflettori ed il suo nome è stato sempre più frequente. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta per il suo programma, per questo suo carattere così schietto e diretto.

Le parole sul Grande fratello vip

Sonia si è raccontata in un’intervista che ha rilasciato per il Messaggero dove ha rivelato alcuni dettagli inediti anche sulla sua vita passata. Ovviamente ha anche parlato del suo ruolo di opinionista al Grande fratello vip, con un riferimento anche ad Adriana Volpe con la quale si è scontrata diverse volte lo scorso anno.“Non recito la solita parte della brava donna perfettina e gne-gne. Da produttrice tv so che bisogna dare un valore aggiunto ai programmi, quindi da Signorini non faccio altro che assecondare la mia natura e dire quello che penso. Detesto il politicamente corretto, a me piace chi si sporca le mani”. Questo quanto specificato da Sonia, che ricordiamo è la moglie di uno dei conduttori più importanti del nostro paese.

La stoccata a Chiara Ferragni, poi svela quanto guadagna

Ad ogni modo, poi, ha voluto anche lanciare una frecciatina nei confronti di Chiara Ferragni. “Non ostento, non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa, certe cose (la beneficenza) si fanno in silenzio“. E sui suoi guadagni? “Quanto un calciatore, di serie B, anche se poi spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo”. Questa la confessione di Sonia. Il suo sogno proibito?“Romperei le vetrine di Hermès e Dior e ruberei tutte le borse. Che meraviglia”.