Bella Ma’, Antonella Elia perde la pazienza con il pubblico, interviene Pierluigi Diaco, grande imbarazzo in studio

Antonella Elia, ospite da Pierluigi Diaco, non ha accettato l’atteggiamento che il pubblico ha avuto nei suoi confronti

Pierluigi Diaco, conduttore del programma di fascia pomeridiana, Bella Mà è molto amato dal pubblico che segue con grande affetto il suo ultimo programma.

Diaco è sempre molto schietto e sincero e non si preoccupa di dire la sua anche se, qualche volta, la sua opinione può essere anche scomoda. Vediamo cosa è successo quando è andata ospite nel suo programma Antonella Elia.

Antonella Elia perde la pazienza con il pubblico: “Guardano sotto la gonna”

Ieri è andata in onda, come ogni primo pomeriggio, una puntata del programma di Pierluigi Diaco, Bella Mà e ospite è andata la soubrette Antonella Elia.

La showgirl, appena entrata in studio è andata a salutare un’altra ospite del programma, Iva Zanicchi e, per fare questo, si è dovuta abbassare perché la Zanicchi era seduta. Appena si è alzata, ha sostenuto, infastidita, che il pubblico seduto davanti a lei, le guardasse sotto la gonna: “Mi hanno guardato sotto la gonna”.

In realtà nessuno ha capito che se Elia scherzasse o dicesse sul serio ma, certamente, il suo tono era abbastanza infastidito.

I ragazzi accusati di averla guardata sotto la gonna sono quelli della “Generazione X2.

La reazione di Pierluigi Diaco

Il padrone di casa, sulle prime, è rimasto sorpreso e imbarazzato e poi, rivolgendosi a quella fetta di pubblico accusata di aver guardato un po’ troppo, ha detto così: “Ragazzi, sobrietà”.

Iva Zanicchi, simpatica e irriverente come al solito, ha invece, commentato l’accaduto così e, rivolgendosi ai ragazzi che avrebbero guardato sotto la gonna dell’Elia ha detto: “Hanno fatto bene”.

Qualche giorno fa era accaduto un altro episodio simile, quando era andata ospite la ballerina Rossella Brescia e un ragazzo dal pubblico l’aveva implorata ‘Sposami’.

Antonella Elia, dopo che gli animi si sono calmati si è fatta intervistare da Pierluigi Diaco e, a proposito della dichiarazione che qualche giorno fa ha fatto Chiara Ferragni sul suo cachet che riceverà per la partecipazione al Festival di Sanremo che lei intende devolvere in beneficenza e, in particolare per tutare le donne vittime di violenza ha detto la sua opinione: “La beneficenza si fa in silenzio … Ma io dico una cosa se si fa beneficenza non bisognerebbe farla e a basta perché dirlo?”