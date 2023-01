Anna Oxa, prima del Festival di Sanremo fa uscire un comunicato

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Oxa che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, in queste ore ha diramato un comunicato

Anna Oxa è la cantante più attesa per il prossimo Festival di Sanremo che inizierà i primi giorni del mese di febbraio perché la sua partecipazione non era affatto scontata e Amadeus è riuscito a riportarla sul palco dell’Ariston dopo tantissimi anni di assenza. Già prima dell’inizio del Festival, però, ci sino state polemiche sull’atteggiamento che la Oxa ha avuto con Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus alla quale non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. In queste ore è stato diramato un suo comunicato. Vediamo di che si tratta.

Il comunicato diramato da Anna Oxa

Anna Oxa, dopo l’episodio che ha visto il suo rifiuto a rilasciare dichiarazioni a Giovanna Civitillo durante Sanremo giovani, atteggiamento per il quale è stata molto criticata, ha voluto diramare un comunicato per chiarire come si comporterà fino alla fine del Festival e così il suo ufficio stampa ha scritto: “Oxarte informa.

L’ Artista Anna Oxa

fino a metà Febbraio

non rilascerà interviste

per motivi vincolanti…

Vi ringraziamo per la gentilezza,

la cura e la comprensione

che state avendo

sia in Svizzera che in Italia.

La vicinanza e l’affetto

di alcuni di voi della stampa

è stata molto apprezzata

anche dall’artista

che non avrà nessun problema

a salutarvi in occasione del Festival.

Chi fosse interessato all’intervista radiofonica e/o giornalistica

potrà contattarci direttamente

(facendo un messaggio

tramite whatsapp +41762958846)

in modo da poter programmare

il calendario per le interviste

Seguendo l’ordine delle richieste.

Ringraziamo tutti voi del pubblico

per far rimanere Anna Oxa

ancora in testa con netto vantaggio

di preferenza nei sondaggi

promossi in occasione del Festival.

Grazie per la cortese attenzione.

Milly”.

Il brano che Anna Oxa porterà a Sanremo, Sali Canto dell’Anima, è stato recensito da un giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni e lei ha condiviso sui social tale recensione che dice così: “Ci sono anche anche Francesco Bianconi (leader dei Baustelle) e Kaballà tra gli autori del brano pop, ma dal retrogusto soul, con cui Anna Oxa torna a Sanremo per la quindicesima volta. La straordinaria voce dell’artista esplode davvero nel ritornello, dove recita: «Libera l’anima come rondini la sera, vola libera, nitida come il canto dell’anima». Il brano sembra invitare l’essere umano ad abbandonare le falsità del mondo, le ambiguità e le «vite frammentate senza verità» per ascendere, appunto, a un livello di coscienza superiore”.