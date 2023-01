Pupo lascia tutti a bocca aperta: “Ho giocato a poker con Totti, cosa ho visto”

0 SHARES Condividi Tweet

Pupo, che da sempre ha rivelato di aver avuto in passato problemi di ludopatia, ha voluto dire la sua, dicendosi molto preoccupato, sulla presunta voglia di giocare di Francesco Totti

Pupo, bravissimo e amatissimo cantante e da qualche anno anche conduttore televisivo, non ha mai nascosto il suo passato da persona affetta da ludopatia e da sempre ha raccontato di avere avuto grossi problemi di ludopatia e anche di essere stato aiutato economicamente da Gianni Morandi che si è rivelato, in un momento di sua grandissima difficoltà, un vero amico.

Pupo, dall’alto della sua esperienza, ha voluto dire la sua, sulla notizia che da qualche tempo gira e cioè che l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ami giocare anche d’azzardo. Vediamo cosa ha detto.

Pupo: “Ho giocato con lui e mi sono accorto subito che ama il gioco d’azzardo”

Dopo che è finito, in modo anche molto burrascoso il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il gossip si è scatenato e continua a riempire i giornali con titoli sulla fine della loro storia, del loro matrimonio e della loro famiglia.

In questo frangente è venuto fuori che Francesco Totti pare ami molto giocare d’azzardo. E, dopo che sui giornali è rimbalzata la notizia che Totti abbia mosso grosse somme di danaro verso i casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas, Pupo ha voluto dire la sua perché lui e Totti hanno anche giocato insieme a poker.

E così Pupo, in occasione di un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale ha raccontato: “Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila, che andò in onda su La7, ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto”.

E’ evidente che Pupo ha avuto un’impressione personale ma, stando la sua esperienza di ex giocatore d’azzardo, probabilmente, ha avuto elementi per decifrare l’atteggiamento di Totti.

Pupo e la sua preoccupazione per l’atteggiamento di Francesco Totti

Pupo, da ex giocatore ha notato qualcosa nell’atteggiamento di Totti, per lui inequivocabile, e ha detto così: “Totti, secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia”.