The voice senior, Ricchi e Poveri diretti sul rapporto che hanno con gli altri coach

I Ricchi e poveri la new entry del programma The voice senior, condotto da Antonella Clerici. I due hanno rilasciato un’importante intervista, ma cosa hanno svelato?

Nella serata di venerdì è andata in onda la prima puntata di The voice senior, il programma condotto da Antonella Clerici che ha avuto un grande successo. I coach di quest’anno sono sempre gli stessi, seppur con una novità. Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino quest’anno sono affiancati da I ricchi e poveri. La puntata ha avuto un grandissimo successo, essendo stata vista da oltre 3.777.000 telespettatori ed il 23.3% di share. Proprio il duo formato da Angela e Angelo de I ricchi e poveri hanno rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante su Tele sette, parlando di questa nuova esperienza.

The voice senior, al via la seconda stagione del programma

The voice senior, la seconda stagione del programma ha fatto il suo debutto nella giornata di venerdì con la prima puntata di questa edizione. Gli ascolti sono stati soddisfacenti. Sembra che nei giorni scorsi, in occasione di questa prima puntata a parlare siano stati i nuovi coach di The voice senior, ovvero I Ricchi e poveri che hanno rilasciato un’intervista su Tele Sette.

I ricchi e poveri la new entry del programma di Antonella Clerici

“Siamo davvero contenti di stare con loro. Si è creato un grande affiatamento, come se stessimo insieme da anni”. Queste le parole del duo musicale più famoso di sempre che avevano avuto modo già di lavorare con Loredana Bertè, avendo fatto insieme Music Farm. Gigi D’Alessio lo avevano conosciuto circa dieci anni fa al Maurizio Costanzo show e Clementino invece, lo hanno conosciuto in questa occasione. I due nel corso dell’intervista hanno poi parlato in generale di questa esperienza, svelando qualche anticipazione e retroscena. “Il nostro concorrente tipo è uno che non sia solo bravo tecnicamente, perché l’intonazione è necessaria, ma chi canta deve sapere soprattutto regalare emozioni”.

Angela e Angelo parlano del rapporto con gli altri coach

Angela e Angelo sono subentrati ad Orietti Berti che quest’anno è impegnata con il Grande fratello vip.I due hanno spiegato che quando è arrivata la proposta hanno pensato bene per due settimane cosa fare e poi alla fine hanno detto di si.“Ci siamo presi due settimane solo per verificare i nostri impegni lavorativi”.