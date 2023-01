Jolanda Renga canta “Angelo” insieme al suo papà, Ambra scrive un post da brividi, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Jolanda Renga canta la canzone Angelo insieme a Francesco, davanti agli occhi della mamma che registra un video e lo pubblica sui social con una dedica speciale.

Jolanda Renga, che negli ultimi tempi è stata parecchio sotto i riflettori soprattutto il post su Tik Tok contro gli haters, nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin da sola, rilasciando la sua prima intervista. Non è finita qui, visto che sempre nella giornata di ieri, la figlia del noto cantante e dell’attrice Ambra Angiolini ha avuto modo di esibirsi, durante un evento, con il papà, cantando insieme la canzone Angelo. L’attrice ha ovviamente assistito e filmato tutto e come immaginabile, non è riuscita a trattenere l’emozione.

Jolanda Renga, l’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Jolanda Renga sabato 21 gennaio ha rilasciato la sua prima intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando tanto della sua vita privata e della sua famiglia. La giovane ha confessato che cantare le è sempre piaciuto e che da un anno a questa parte prende lezioni di canto. Effettivamente, Jolanda ha ereditato la passione per il canto dal papà, il famoso cantante Francesco Renga, con il quale si è esibita proprio nella giornata di ieri.

Jolanda canta la canzone Angelo insieme al suo papà

In occasione dell’evento Brescia Capitale della cultura, di cui Ambra Angiolini è stata la conduttrice, la figlia e l’ex marito sono saliti sul palco, cantando la canzone Angelo. Proprio questo brano era stato scritto da Francesco per la sua bambina e presentato al Festival di Sanremo, vincendo tra l’altro. Ebbene, papà e figlia per la prima volta hanno cantato insieme e si sono esibiti sul palco davanti a migliaia di persone e soprattutto ad Ambra Angiolini.

La mamma Ambra Angiolini commossa fa un video e lo pubblica sui social

L’attrice, ovviamente molto emozionata ha ripreso tutto ed il video piuttosto emozionante è finito poi su Instagram.”La vita intera non basterà ma ci proverò lo stesso. Grazie vita mia”. Questa la dedica poi di Ambra, che ha anche condiviso con i suoi follower un balletto insieme alla figlia, subito dopo l’evento, come a voler festeggiare questo grande risultato.