Domenica In, torna Pierpaolo Pretelli ma il pubblico si rivolta, ecco perchè

Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere al ritorno in trasmissione di Pierpaolo Pretelli nei panni di Achille Lauro.

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere al ritorno in trasmissione dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli. Un ritorno questo che ha fatto tanto discutere e di cui si continua ancora a parlare molto. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il ritorno di Pierpaolo Pretelli a Domenica In

Inatteso il ritorno dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli nella celebre trasmissione Rai della domenica ovvero Domenica In. Nello specifico il giovane è apparso nel corso della puntata vestito e truccato da Achille Lauro, e pronto quindi per una nuova incredibile esibizione. Il fidanzato di Giulia Salemi si è infatti esibito imitando il noto artista proprio come fatto nel corso della sua partecipazione a Tale e Quale Show. Esibizione questa che ha tanto divertito i presenti in studio, soprattutto la conduttrice Mara Venier. Proprio in seguito all’esibizione Pretelli si è seduto al fianco della presentatrice ma il pubblico da casa ha notato un particolare che non è tanto piaciuto. Di cosa stiamo parlando? In seguito all’esibizione nonostante Pretelli sia rimasto all’interno dello studio non è più intervenuto su alcun argomento.

La polemica del pubblico da casa

I fan di Pierpaolo Pretelli non hanno perso l’occasione per rivolgere numerosissimi complimenti al ragazzo inondando di commenti positivi i social. Allo stesso tempo però vi sono stati anche utenti che non hanno perso l’occasione per commentare negativamente consigliando a Pierpaolo di non accettare ospitate di questo tipo. Ma non solo, vi è stato poi chi si è rivolto direttamente agli autori del noto programma della domenica Rai invitandoli ad offrire a Pierpaolo uno spazio maggiore.

Pretelli nuovo ospite fisso di Domenica In?

Sulla partecipazione di Pierpaolo Pretelli a Domenica In sono poche le informazioni emerse. Infatti nelle scorse ore sono stati in molti a domandarsi se la presenza di Pierpaolo nella trasmissione condotta da Mara Venier sia legata ad una semplice ospitata e nulla di più oppure se tornerà ad essere un ospite fisso della trasmissione. Una domanda questa alla quale al momento fornire una risposta non è possibile. Ma nel caso in cui l’opzione esatta dovesse essere la seconda ciò che molti telespettatori e fan dell’ex gieffino si augurano è che gli autori possano provare a dare maggiore spazio al giovane coinvolgendolo in determinate dinamiche legate proprio al programma.