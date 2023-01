Chanel Totti nella bufera per il look, lei risponde agli attacchi con una frase che non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, sui social ha sfoggiato un blazer appartenente al marchio Chanel che ha provocato la reazione di alcuni utenti.

Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati l’intera famiglia è finita al centro dell’attenzione mediatica ma anche al centro dell’attenzione di moltissimi fan. In modo particolare ad essere spesso al centro di alcune polemiche è la secondogenita dell’ex coppia ovvero Chanel Totti molto seguita sui social e spesso anche al centro di alcune critiche e polemiche, proprio come accaduto nel corso delle ultime ore. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chanel Totti molto seguita sui social

In poco tempo Chanel Totti si è molto affermata sui social dove a seguirla sono davvero moltissimi utenti. Ma se da una parte sono in molti ad apprezzarla e a rivolgerle delle belle parole ecco che allo stesso tempo vi sono anche utenti che non perdono l’occasione di rivolgerle critiche e lanciarle dure frecciatine. Anche nel corso delle ultime ore la figlia di Ilary e Francesco si è trovata a doversi difendere dalle critiche di alcuni utenti, ma come sempre l’ha fatto in un modo che è tanto piaciuto ai suoi sostenitori.

La figlia di Ilary e Francesco criticata su TikTok

Nello specifico Chanel Totti nelle ultime ore è finita al centro di numerose critiche a causa del look sfoggiato in un video condiviso su TikTok. Video nel quale la ragazza ha indossato un blazer nero caratterizzato da una spalla argentata e dal simbolo Chanel in bella vista. Ed è stato proprio il simbolo del noto marchio appartenente al brand di alta moda che ha scatenato la reazione dei followers. Nello specifico un utente ha commentato chiedendo alla giovane se il blazer fosse autentico oppure no. Una chiara frecciatina alla quale però Chanel ha risposto con stile affermando “L’ho personalizzata io”.

Il botta e risposta social tra Chanel Totti e gli haters

Vi è stato poi chi si è rivolto alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi rivolgendole una particolare critica ovvero “Non è che perché ti chiami Chanel ti devi vestire così”. Parole queste alle quali la ragazza ha risposto sottolineando che ognuno può vestirsi come vuole. Una risposta questa che ancora una volta ha sottolineato la grande schiettezza che contraddistingue la ragazza.