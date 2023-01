The Voice Senior, Loredana Bertè litigio furioso con il pubblico, volano stracci

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Bertè nel corso della seconda puntata di The Voice Senior si è resa protagonista di uno scontro con una persona del pubblico a causa di un urlo che non ha per nulla gradito.

Loredana Bertè è una delle artiste italiane più apprezzate, e allo stesso tempo una donna che non ha mai il timore di esprimere il proprio pensiero. E proprio questo è il motivo per il quale nel corso della seconda puntata di blind audition nella trasmissione The Voice Senior si è resa protagonista di uno scontro con una persona presente nel pubblico. Ma esattamente, per quale motivo?

Grande successo per la seconda puntata di The Voice Senior

The Voice Senior è una trasmissione Rai di grande successo condotta da Antonella Clerici. Nel corso della seconda puntata di blind audition sono stati davvero molti i talenti che si sono presentati sul palco nella speranza di essere scelti da alcuni dei giudici, e tra questi merita di essere menzionato Paolo Emilio Piluso. Questo è il nome di un uomo originario di Cosenza, 61enne e di professione ingegnere che con la sua voce ha davvero incantato tutti. L’uomo da sempre nutre una grande passione per la musica ma purtroppo in giovane età non ha potuto godere del sostegno della famiglia motivo per il quale ha scelto di proseguire con gli studi non abbandonando però mai questa sua passione. Sul palco di The Voice Senior si è esibito con un brano bellissimo ovvero “Bella d’estate” di Mango lasciando tutti senza fiato. Tutti i giudici hanno fatto il possibile per averlo nella propria squadra e proprio la Bertè si è resa protagonista di uno scontro con una persona del pubblico.

Lo scontro tra Loredana Bertè e una persona del pubblico

Clementino, i Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno fatto davvero di tutto per avere nella propria squadra Paolo Emilio Piluso. E proprio nel momento in cui l’uomo avrebbe dovuto effettuare la sua scelta ecco che una persona presente tra il pubblico gli ha urlato di scegliere i Ricchi e Poveri. Questo però non è assolutamente piaciuto alla Bertè che si è rivolta alla persona in questione affermando “Fatti i cavoli tuoi”. Nonostante ciò la scelta del concorrente è ricaduta proprio su I Ricchi e Poveri a proposito dei quali ha affermato di essere intrigato dal fatto di poter cantare insieme a loro. Una decisione questa che ha gettato nello sconforto la Bertè, che ha dichiarato ovviamente scherzando di sentirsi tradita, ma che è tanto piaciuta ai giudici scelti.

L’arrivo di Marcella Bella sul palco

Sul palco di The Voice Senior è poi arrivata Marcella Bella con il brano “Nell’aria”. A riconoscere immediatamente la sua voce è stato Gigi D’Alessio seguito poi da Clementino e la Bertè mentre invece I Ricchi e Poveri hanno impiegato qualche minuto in più per capire che sul palco era presente la collega e non una sua imitatrice.