Verissimo, Sonia Bruganelli parla a cuore aperto e si emoziona “Cosa è accaduto a Natale”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin parla della grande emozione provata in America quando ha visto per la prima volta il nipotino.

Sonia Bruganelli nella giornata di ieri è tornata nello studio di Verissimo, da Silvia Toffanin insieme ad Orietta Berti e Giulia Salemi, sue colleghe al Grande fratello vip. Le tre donne del reality di Canale 5 sono arrivate nello studio di Silvia Toffanin, parlando ovviamente della loro esperienza al reality e Sonia, poi, ha parlato delle sue ultime vacanze in America, in occasione delle festività natalizie, dove è andata a trovare i figli del marito Paolo. Nello specifico la famiglia è partita per andare a conoscere il nuovo arrivato, il nipotino nato qualche mese fa. Ma cosa ha raccontato la moglie di Paolo?

Sonia Bruganelli racconta a Verissimo il suo ultimo viaggio in America e parla del nipotino di Paolo

Sonia Bruganelli durante le festività natalizie è volata in America, insieme alla sua famiglia per trascorrere qualche giorno insieme ai figli di Paolo ed al nipotino arrivato qualche mese fa. “E’ stata un’emozione grandissima”, ha riferito Sonia che ha parlato del nipotino che stando alle sue parole somiglia tanto al marito, ovvero a Paolo.“Mi è piaciuta anche l’idea di poter riunire tutta la famiglia. È stata la prima volta che siamo stati tutti insieme”, questo quanto dichiarato dalla conduttrice.

Il Botta e risposta con Orietta Berti da Silvia Toffanin

Poi Sonia e le colleghe del Gf vip hanno parlato della sintonia che si è venuta a creare tra loro a differenza dello scorso anno. Ricorderete quando Sonia lo scorso anno ha litigato diverse volte con Adriana Volpe, la sua collega, mentre quest’anno va d’amore e d’accordo con la cantante. Silvia ha però chiesto ad Orietti di dare un parere su Giulia Salemi e la cantante avrebbe detto di apprezzarla tanto.

Le parole della Bruganelli

“Mi sono trovata molto bene con il suo compagno quando non c’era Sonia perché era in America”. A quel punto Sonia avrebbe chiesto ad Orietta “Come si è trovata quando non c’ero?”. Sembra che Sonia sia rimasta piuttosto stupida dalle parole di Orietta e lo ha dimostrato in puntata a Verissimo.