Federico Fashion Style fa coming out e Mara Venier fa un commento che non passa inosservato

Federico Fashion Style e il coming out nel salotto di Verissimo. Poco prima della puntata, sui social si è aperto un dibattito e Mara Venier ha commentato.

Nella giornata di sabato 21 gennaio 2023, Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei vip più famoso d’Italia si è lasciato andare ad una confessione a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, Federico ha infatti coming out confessando di essere omosessuale. Ad ogni modo, la notizia era già circolata nelle ore precedenti la messa in onda della puntata e pare che non ci fosse però nessuna conferma. In realtà però le cose sono andate proprio come si era vociferato, ovvero che Federico ha fatto coming out. Sui social però non si è fatto altro che parlare di questo argomento e tanti sono stati i commenti rilasciati da vari utenti.

Federico Lauri nel salotto di Silvia Toffanin

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style nella giornata di sabato 21 gennaio 2023 è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo dove ha fatto coming out. Come già anticipato, sembra che poco prima della messa in onda della puntata, la notizia fosse circolata in rete. Proprio sui social in molti hanno commentato il possibile coming out del parrucchiere più famoso d’Italia. Qualcuno ha sostenuto che in realtà Federico lo è sempre stato gay e che semplicemente non lo abbia mai voluto dire palesemente.

Federico Fashion Style fa coming out nello studio di Verissimo

Sui social si è creato un vero e proprio dibattito su questo argomento ed a non passare inosservato è stato il commento di Mara Venier. “Non me lo aspettavo proprio”, avrebbe commentato Mara, aggiungendo anche delle emoticon di stupore, taggando il profilo social di Lauri.

Il dibattito sui social e il commento di Mara Venier

Il famoso parrucchiere lo aveva già annunciato nelle scorse settimane che presto avrebbe detto tutta la verità, dopo quanto accaduto con Letizia, la sua ex compagna. Nel salotto di Silvia, ha così ammesso di essere gay e di non averlo detto prima solo per preservare la figlia. Federico ha aspettato di essere pronto a rivelare dapprima la sua identità sessuale alla figlia e poi a tutti gli altri.