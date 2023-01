Belen e Stefano in crisi? Interviene la mamma di Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? I fan preoccupati, la verità nell’ultima foto della mamma della showgirl.

In questi giorni si sta tanto parlando di una possibile crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In realtà non sappiamo cosa sta accadendo, ma alcuni gesti di Belen non hanno convinto i fan che hanno subito ipotizzato che possa esserci un pò di maretta tra i due. In questa situazione di forte dubbio è intervenuta la mamma di Belen, che ha così svelato la verità. Ma di che verità parliamo?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di questo, dopo alcuni comportamenti “strani” di Belen. Stefano è stato ospite nella serata di sabato di C’è posta per te e Belen, sul suo profilo Instagram non ha postato nulla. Comportamento strano e ambiguo, visto che in genere quando il marito è in tv, posta sempre qualche riferimento sui social. Durante la messa in onda dei programmi di Stefano, Belen pubblicava qualche stralcio della puntata, o foto o video.

La mamma di Belen posta una foto che toglie ogni dubbio

Dopo il silenzio di sabato sera, i fan si sono preoccupati. Proprio nella serata di ieri però, a far star tranquilli tutti ci ha pensato la mamma di Belen, la quale ha postato una foto in cui si vede perfettamente Stefano in un secondo piano dietro la bambina Luna Marì. L‘ex ballerino è apparso seduto al tavolo con il telefono in mano. Insomma, nessun tipo di problema tra i due, Stefano e Belen vanno sempre d’amore e d’accordo e sono più uniti che mai.

I comportamenti della showgirl argentina preoccupano i fan

I fan, ovviamente, dopo il loro passato hanno timore che da un giorno all’altro la storia possa terminare come accaduto in passato. I due hanno già superato infatti due separazioni in ben dieci anni di relazione. La loro storia è nata nel 2012 proprio ad Amici, dove si sono conosciuti. Poi la nascita di Santiago e poi convolati a nozze nel 2013. Due anni dopo la prima separazione. Passati quattro anni, il ritorno di fiamma nel 2019 e poi ancora la separazione. Belen nel frattempo ha avuto una storia con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marì. Dal mese di dicembre 2021 i due sono tornati a fare coppia.