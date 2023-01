Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini messa in imbarazzo da Alessandro Preziosi, la reazione della condittrice

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera intervista Alessandro Preziosi. L’attore punzecchia la conduttrice.

Francesca Fialdini nella giornata di ieri, domenica 22 gennaio 2023 ha condotto una nuova puntata di Da noi a ruota libera, che come sempre è stata un grande successo. Non sono mancati gli inconvenienti, come alcuni problemi tecnici, ma alla fine la puntata è stata come sempre un grandissimo successo. La conduttrice ha intervistato diversi personaggi, uno tra tutti l’attore Alessandro Preziosi. Quest’ultimo ad un certo punto avrebbe punzecchiato la conduttrice. Ma cosa è accaduto tra i due?

Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera intervista Alessandro Preziosi

Francesca Fialdini, la conduttrice di Da noi a ruota libera nella giornata di ieri, nel corso dell’ultima puntata avrebbe completamente perso la pazienza per alcuni problemi tecnici. Diversi gli ospiti intervenuti come l’attore Alessandro Preziosi e poi Aurora Ruffino, che sono i protagonisti della nuova fiction di Rai 1, ovvero quella intitolata “Black out-Vite sospese”. L’attore avrebbe concesso una intervista alla conduttrice ripercorrendo tutta la sua carriera sin dall’inizio.

Alessandro Preziosi punzecchia la conduttrice

Poi nel corso della chiacchierata, l’attore avrebbe in qualche modo punzecchiato la Fialdini, in modo ironico e scherzoso. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la conduttrice ha mostrato al suo ospite uno specchio. A quel punto l’attore le avrebbe detto “Lo specchio il famoso tale e quale, giusto, lo volevi dire tu? Vabbè rifacciamolo”. Poi, subito dopo Francesca ridendo avrebbe confessato che “Lo Specchio” si riferiva non tanto alla sua capacità di fare le imitazioni, ma attraverso questo voleva solo chiedergli come si vede.

Il racconto di Alessandro

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista poi Alessandro Preziosi ha ripercorso gli inizi della carriera. Ha raccontato di essersi laureato in Giurisprudenza, ma di aver poi capito che la sua strada fosse un’altra. Ha lasciato Napoli, poi si è trasferito a Milano e da li ha poi iniziato a lavorare in televisione. Il successo è poi arrivato con Vivere, la fiction dove ha preso parte con il ruolo di Bruno. Poi, ha interpretato dei ruoli importanti in Elisa di Rivombrosa, dove ha conosciuto Vittoria Puccini con la quale ha avuto una storia d’amore molto importante.