Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini perde la pazienza “Non vi dovete comportare così”

Francesca Fialdini spazientita nel corso dell’ultima puntata di Da noi a ruota libera. Cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata?

Nella giornata di ieri, domenica 22 gennaio 2023 è andata in onda una nuova puntata di Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Ebbene, la puntata è stata molto interessante ma ricca di problemi tecnici, più o meno incisivi che hanno fatto spazientire la conduttrice che alla fine è letteralmente sbottata. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini spazientita

Problemi tecnici durante la puntata, la conduttrice sbotta parlando con Ron

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la conduttrice ha intervistato Ron, e poi ha presentato la ballerina Carmen Diodato, che per chi non lo sapesse è una ballerina sorda nonché l’unica professionista non udente del Teatro Massimo di Palermo. Francesca ha accompagnato così la ballerina dall’altra parte dello studio per ballare, ma dal dietro le quinte, proveniva un grande frastuono che non è per niente piaciuto alla Fialdini. Quest’ultima, sarebbe andata su tutte le furie.“Si agita lo studio. Oggi sono tutti agitati fanno un sacco di rumore”, avrebbe detto Francesca.

Intervista molto emozionante alla ballerina Carmen Diodato

Ad ogni modo, l’intervista della ballerina Carmen Diodato è stata davvero molto particolare ed emozionante. La giovane, oggi 34enne, ha raccontato che i suoi genitori hanno capito sin da piccolina che qualcosa non andava. I genitori, infatti, capirono che la figlia fosse sorda nel momento in cui quando Carmen aveva due anni, cadde una pentola di acciaio molto pesante e nonostante il forte rumore, lei non si svegliò e continuò a dormire. La giovane ha poi raccontato poi di aver sempre avuto la passione per il ballo, nonostante non senta la musica se non attraverso le vibrazioni. Un’intervista molto emozionante.