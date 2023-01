Francesca Fagnani e Luisella Costamagna, volano stracci tra le due per una frase su Ballando

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani parla di Ballando con le stelle e la frase su Costamagna non convince quest’ultima. Sui social è scontro tra le due.

Luisella Costamagna, la vincitrice del programma di Rai 1 Ballando con le stelle subito dopo il successo ottenuto nelle scorse settimane, è tornata ad essere protagonista del gossip. La vincitrice di Ballando, infatti, sembra che non abbia preso bene le parole di Francesca Fagnani, facendo polemica su Twitter. Ma cosa ha riferito la conduttrice di Belve, che si appresta a co-condurre il Festival di Sanremo insieme ad Amadeus?

Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve pronta per Sanremo 2023

In questi giorni Francesca Fagnani ha rilasciato un”intervista molto interessante al Messaggero, parlando della sua carriera e della sua vita privata. Di certo questo è uno dei momenti più belli della carriera di Francesca Fagnani. La trasmissione da lei condotta, Belve, è ripartita in prima serata su Rai 2 in prima serata, ottenendo un grandissimo successo. Adesso, invece, è pronta a calcare il tanto ambito palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo.

La conduttrice e le parole su Luisella che non convincono

Nel corso di questa intervista, la compagna di Enrico Mentana, ha parlato di tanti argomenti, compreso la possibile partecipazione a Ballando con le stelle. Ecco, le sue parole sono state piuttosto chiare.“No, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare“. Queste le parole della conduttrice che ha escluso così, ogni possibile partecipazione al programma di Rai 1 ma in genere a qualsiasi tipo di reality. Il giornalista ha poi fatto una domanda su Luisella Costamagna, la vincitrice dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci, chiedendo “Costamagna ha sbagliato ad andare?”. A quel punto la conduttrice avrebbe risposto dicendo “No, lei faceva inchieste, conduceva in studio”. Ad ogni modo, Luisella sembra non abbia preso affatto bene queste dichiarazioni di Francesca ed ha replicato sui social.

Luisella Costamagna non prende bene le parole della Fagnani, botta e risposta tra le due

“Cara ⁦Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo ⁦Ballando a indebolirla #perlaprecisione”. Queste le parole della Costamagna apparse su Twitter. A quel punto, non è tardata ad arrivare la risposta della Fagnani.“Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche”. A queste parole, è seguita la risposta di Luisella che ha aggiunto “Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l’intervista”. Insomma, un botta e risposta che di certo non è passato inosservato.